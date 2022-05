Reacties op Bevrijdingsdag: ‘Vrijheid is leven zonder geweld en doen en laten wat je wilt’

‘Gelukkig hebben wij hier de vrijheid om dit soort dingen te schrijven’ en ‘Hoe vaak heeft Johan Derksen nu al gedreigd weg te gaan?’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 6 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Bevrijdingsdag | Zeg wat je wilt, maar laat daarbij ieder in zijn waarde

‘Vrijheid is voor mij wakker worden met een glimlach’ (AD 5-5). Vrijheid is leven zonder geweld en doen en laten wat je wilt. Vrijheid is kunnen zeggen wat je wilt, daarbij een ieder in zijn waarde latend. Leven doe je met en naast elkaar, niet tegenover elkaar. Kwesties los je op in goed overleg, niet met geweld; dat kent alleen maar verliezers. Geef opponenten een karaf water om bij de wijn te doen die in het midden staat, op de Gulden Middenweg. Daar krijg je winnaars mee, niet met nog meer materieel en sancties, dat houdt het vuur brandend; dat oorlogsvuur moet juist uit. Vrijheid: dat is voor iedereen een recht, dus stop met al dat geweld. Een wereld zonder geweld, dát is pas geweldig. En gelukkig hebben wij hier de vrijheid om dit soort dingen te schrijven.



Jan van Breugel, Utrecht.

Dodenherdenking | Willen we met die andere banaliteit verder?

‘Historicus Hans Goedkoop: Hoe recht is onze rug nu eigenlijk?’ (AD 5-5). Een fantastische 4 mei-lezing van Hans Goedkoop. Gelukkig besteedde het AD er op 5 mei op pagina 4 aandacht aan. ‘Kwaad dat niet zo oogt, verborgen als het zit in regels en routines’, viel er te lezen als omschrijving van de ‘banaliteit van het kwaad’. Op pagina 3 konden we kennis nemen van een andere ‘banaliteit’: de blijkbaar niet afnemende aandacht voor Johan Derksen. Het zou goed zijn als de 4 mei-lezing alsnog volledig in het AD verschijnt met een vriendelijk doch dringend verzoek aan de lezers om goed kennis te nemen van de inhoud. ‘Is dat hoe we verder willen?, vroeg Goedkoop. Of gaan we voor de banaliteit van pagina 3?



Otto Bronk, Den Haag.

Dodenherdenking II | Bergen-Belsen blijft mij bij

‘Onwerkelijk om te zien dat mensen weer vluchten’ (Brieven 3-5). In het AD van afgelopen dinsdag een ingezonden brief van R. Schellevis. Ik zou die brief geschreven kunnen hebben. Ik heb dezelfde ervaring, alleen één jaar later (1973). Bergen-Belsen blijft mij altijd bij.



Henk Lamphen

NCTV-rapport | Oplossingsgericht denken is vaak een brug te ver

‘NCTV waarschuwde voor polariserende politici’ (AD 4-5). Terreurbestrijder NCTV waarschuwde politie en gemeenten de laatste jaren voor de radicale polariserende partijen PVV, Denk en Forum. Verspilde moeite. Iedere weldenkende Nederlander weet dit; daar zijn geen rapporten voor nodig. Voor genoemde partijen zijn zulke rapporten koren op de molen. Hierop kunnen zij weer als vanouds agressief reageren. Dit staat hoog in het vaandel van deze partijen en is het enige wat zij kunnen. Politiek bewustzijn, fatsoen en oplossingsgericht meedenken is blijkbaar een brug te ver.



Andre Duivenvoorde, Noordwijkerhout.

Inflatie Europa | Dat krijg je met de duurste benzine ter wereld

‘Inflatiespook waar overal in Europa’ (AD 5-5). In wat voor land leven wij hier eigenlijk? In Frankrijk worden de gasprijzen bevroren en komt de inflatie op 4,6 procent. Maar Nederland zit in de kopgroep met ruim 11 procent en de duurste benzine ter wereld. Door de absurd hoge accijns die daarover wordt geheven. En dan ook de hoogste pensioenleeftijd. Ik ben geen anarchist maar vraag mij soms toch af waarom iedereen alles pikt. In omringende landen was bij dit burgeronvriendelijke beleid al lang de revolutie uitgebroken.



Jan de Koning, Spijkenisse.

Vandaag Inside | Niemand is onmisbaar

Natuurlijk komt hij terug. ‘De mannen kosten wat, maar het programma levert meer dan vele miljoenen op’, lees ik. Ik hoor en lees dat hij onmisbaar is. Nog nooit meegemaakt dat iemand dat was. Hoe vaak heeft Johan Derksen nu al gedreigd weg te gaan?



Corrie Lammers, Amersfoort.

