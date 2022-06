Reacties op bikkelhard stikstofbeleid: ‘Een groot aantal boeren wordt de nek omgedraaid’

Stikstof | Boeren zijn te belangrijk voor voedselvoorziening

‘Oproer binnen coalitie om stikstofplannen’ (AD 7-6). Boerenorganisatie LTO vreest een grootschalige kaalslag als het kabinet de stikstofuitstoot vooral wil verlagen door boerenbedrijven te sluiten. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben we geleerd dat het goed is gedeeltelijk zelfvoorzienend te zijn op het gebied van medicijnen en energie. Anders ben je overgeleverd aan landen die vaak eerst of alleen aan zichzelf denken. Onze voedselvoorziening lijkt me essentieel en ik ben ervan overtuigd dat er slimmere manieren zijn om de stikstofuitstoot te verlagen dan een groot aantal boeren de nek om te draaien.



Martin van Raay, Culemborg.