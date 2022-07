Reacties op boerenopstand: ‘Het stikstofverhaal voelt als zout in de wonden van de boeren’

Boerenopstand | Duitse boer treft dit lot niet; die mag uitbreiden

Protest op A1 als voorproefje (30-6). Met wat boerenverstand had je op je klompen kunnen aanvoelen dat deze situatie uit de hand loopt. De boeren voelen zich besodemieterd en meer dan de helft van de bevolking geeft ze daarin gelijk. De politiek voelt dat aan. Dezelfde politiek, en met name de achtereenvolgende kabinetten Rutte, is verantwoordelijk voor de huidige impasse rond het stikstofbeleid. Het is toch van de zotte dat een boer in Oost-Nederland zijn bedrijf moet opdoeken, terwijl een collega een kilometer verderop, over de Duitse grens, mag uitbreiden? Zoals gezegd; niet uit te leggen aan iemand met een beetje boerenverstand.



Jan de Koning, Spijkenisse.