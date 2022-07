Reacties op boerenprotest: ‘In Nederland is er geen toekomst voor intensieve veeteelt’

Boerenprotest | Laten we hopen op een gesprek met bezinning

‘Boeren en politie op ramkoers’ (AD 7-7). Escalatie of bezinning? Woensdagavond ging de discussie bij Op1 uiteraard over dat ene schot (voor de boeg?) De invalshoeken waren divers. Een melkveehoudster bij wie het vuur uit de ogen spoot, oud-deelneemster aan Boer zoekt Vrouw Annemiek die zich verbaasde over de aanhouding van een kind (de 16-jarige Jouke), twee Kamerleden (D66 en VVD) die de toestand belichtten, de positief- kritische voorzitter van Agractie Kemp en een vermoeid ogende Jan Struys van de politiebond. Het woord stikstof viel nauwelijks, de polarisatie vierde hoogtij en de zin ‘We moeten om de tafel gaan zitten en praten’, was het enige redmiddel waar iedereen het mee eens was. Daarvoor zaten ze dus een uur ‘om de tafel’. Laten we hopen op een tafel waarbij iedereen tot bezinning komt.



Truus Groothuis, Culemborg.