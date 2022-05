Reacties op bonus Philips-top: ‘Ze hebben een grammofoonplaat voor hun kop’

‘Gek dat dergelijke uitspattingen bij grote bedrijven ongehinderd kunnen doorgaan’ en ‘D66-politiek is vaak theoretisch en weinig praktisch’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 12 mei verschenen Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Bonus Philips-top | Gek dat die uitspattingen maar blijven doorgaan

‘Beleggers boos over bonus Philips-top ondanks slaapapneu- nachtmerrie’ (AD 11-5). Topman Frans van Houten zegt met droge ogen: ‘Ik voel de pijn net als iedereen’. Welke pijn is dat dan, zo vroeg ik mij af. Pijn voor mensen met apneu die door foute apparaten in problemen kwamen? Pijn omdat er 1,8 miljoen op zijn rekening wordt gestort? Of voel je, als je zo hoog op de troon zit, helemaal geen pijn? Gek dat dergelijke uitspattingen bij grote bedrijven ongehinderd kunnen doorgaan. Ik geloof graag in het goede van de mens en hoop dus dat hij met dit geld een van de vele schrijnende problemen na Covid-19 een warm hart toedraagt. Maar zijn antwoord: ‘Daar wil ik het bij laten’, op de vraag of hij beter niet kon afzien van zijn bonus, doet mij twijfelen.



Truus Groothuis, Culemborg.

Bonus Philips-top II | Een (grammofoon)plaat voor hun kop bij Philips

Heel even dacht ik dat men bij Philips het licht gezien had, maar mijn niet door apneu onderbroken droom werd snel verstoord. De aandeelhouders hebben dan wel tegen de bonus van 1,8 miljoen euro gestemd, vanwege het niet behalen van de doelstellingen én de terugroepactie van de slaapapneu’s, tóch krijgt topman Frans van Houten deze zak met geld. Want die 80 procent tegenstemmen is slechts een advies dat de directie doodleuk naast zich neer kan leggen en dat dus ook doet. Dat is naar voor de aandeelhouders, want niet alleen blijken zij niet zo veel macht te hebben, zo is er ook 1,8 miljoen euro minder dividend uit te keren. Wie dit soort uitkeringen en bonussen exorbitant en niet meer van deze tijd vindt, moet misschien met hulp van een Philips wekkerradio (vanaf 22,95 euro), wakker worden. Op de Quote Bonus Graaiers en Zelfverrijkerslijst staan Frans van Houten en de aandeelhouders niet eens in de top-1000. De directie, raad van commissarissen én de aandeelhouders van Philips hebben een grammofoonplaat voor hun kop.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Welvaart | Wat is welvaart eigenlijk?

‘Welvaart groeit in stad harder dan op het platteland’ (AD 10-5). En het welzijn?



Ben Apeldoorn, Woudenberg.

Boycot Rusland | Gronings gas, dat helpt

Sjoerd Sjoerdsma heeft veel letters in het AD mogen schrijven om te zeggen dat Europa van de Russische kolen, olie en het gas af moet. Daar zullen weinig mensen anders over denken. Maar hij is weer één van die politici (D66 in dit geval), die veel roepen, maar geen oplossing aandragen. Wees eerlijk: wat kan Nederland doen om snel van het Russische gas af te komen? LNG-import? Een druppel op de gloeiende plaat. Het Groningse gasveld volop laten produceren, dat helpt. Wij kunnen de helft van die import vervangen. Dat levert zoveel geld op dat we alle getroffen Groningers een nieuwe vaste woning kunnen aanbieden en tegelijk zijn de begrotingsproblemen van minister Kaag (D66) van Financiën opgelost. Door zoiets niet te durven benoemen, maak je jezelf tot een onbetrouwbaar politicus.



Peter van Wermeskerken, Den Haag.

Boycot Rusland II | Een boycot heeft zelden resultaat opgeleverd

Het grote bezwaar dat ik tegen D66-politiek heb, is dat het vaak theoretisch en weinig praktisch is. Terwijl de werkelijkheid zich altijd in de praktische wereld afspeelt. Iemand boycotten heeft in de praktijk immers nog nooit vrede gebracht. Het raakt altijd het volk, nooit de leiders die de problemen beginnen. Kijk naar de mislukte Amerikaanse boycot van Cuba. Ik zou (overigens zeer gerespecteerde) Sjoerd Sjoerdsma daarom ook een citaat willen voorhouden. En wel van Yitschak Rabin (oud-premier van Israël): ‘Je kunt geen vrede met je vrienden sluiten, alleen met je vijanden’.



J. Tolsma, Leiden.