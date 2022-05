Reacties op crowdfunding Dessers: ‘Wat een geweldige achterban heeft Feyenoord’

‘Nu zit heel het land met de gebakken peren’ en ‘ze moeten allemaal in de spiegel kijken en de vraag stellen of zij zo schoon zijn': dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 4 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Drukte Schiphol | Maak verschil tussen uitkering en loon groter

‘Drukte Schiphol blijft tot in de zomer’ (AD 3-5). De oplossing voor het landelijk personeelstekort ligt gewoon voor het grijpen. We hebben 400.000 vacatures en ook 400.000 werklozen. Oplossing: maak het verschil tussen een bijstandsuitkering en het minimumloon wat groter, ongeveer 100 euro. Als de aandeelhouders met iets minder dividend genoegen nemen is hier prima ruimte voor. En met meer geld voor de arbeider wordt het aantrekkelijk om te gaan werken. Nu zit heel het land met de gebakken peren. Laat rupsje- nooit-genoeg op dieet gaan en alles komt goed.



Joop Boelaars, Spijkenisse

Crowdfunding Dessers | Stop met dat vuurwerk

‘Feyenoord teleurgesteld in de UEFA na wéér een boete: ‘Een puike sfeeractie’ (AD.nl 3-5). Hoe kun je het verzinnen? Bij de Europese wedstrijden je club willens en wetens via vuurwerk opzadelen met boetes die oplopen tot 50.000 euro en dan een inzamelingsactie organiseren om een gehuurde speler te behouden. Beste supporters, ik heb jullie weleens slimmer bezig gezien.



André van Tiggelen, Rotterdam

Crowdfunding Dessers II | Supporters, denk een beetje aan de clubkas

Wat een geweldige achterban heeft Feyenoord. Ook als het wat minder gaat staan de supporters achter hun club en steunen deze op diverse manieren. Nu ook weer met de supportersactie om Cyriel Dessers te behouden voor Feyenoord. Niets dan lof hiervoor, of dit nu juridisch kan is nog de vraag maar de actie is er wel. Toch wil ik een kanttekening maken bij deze actie. Als deze geweldige supporters nu eens zouden stoppen met hun vuurwerk dan zou er veel geld in de kas van Feyenoord blijven. Dit geld kan dan misschien gebruikt worden voor de aankoop van Dessers. Natuurlijk zullen dan nog vele geldschieters nodig zijn maar alles helpt moet je maar denken. Mannen van deze geweldige supportersclub, probeer in het vervolg bij deze actie te denken aan de krappe clubkas van Feyenoord.



R. Krijgsman, Rhoon

Corona China | Stoppen met die markten

‘Peking scherpt maatregelen nog verder aan’ (AD 2-5). China houdt vast aan een streng coronabeleid om het aantal besmettingen naar nul te brengen. Als ze nu eens stoppen met die barbaarse wet markets waar honden, katten, vleermuizen, schubdieren, schorpioenen, konijnen en eenden ter plekke worden geslacht of te koop aangeboden als ‘traditioneel medicijn’. Door duizenden op elkaar gestapelde kooien vermengen zich uitwerpselen, urine en bloed. Deze primitieve markten, waar we Covid-19 aan te danken hebben, zijn gewoon heropend en elders in Azië nooit dicht geweest. Met deze praktijken is het na Sars, Mers, Covid-19 en vogelgriep (van wilde vogels die worden opgehokt voor consumptie) wachten op de volgende pandemie uit die hoek.



Karin Verhoef, Lopik

Vandaag Inside | Kijk allemaal in de spiegel

‘Rutger Castricum strikt Johan Derksen voor gesprek over woke- en cancelcultuur’ (AD 3-5). Het was niet goed wat Johan Derksen heeft gezegd. Is ook niet goed te keuren. Maar hem afsluiten van alles, dat gaat te ver. Radio Rijnmond is heel hypocriet. Ze moeten allemaal in de spiegel kijken en de vraag stellen of zij zo schoon zijn. Wij schreeuwen van de daken dat wij vrijheid van meningsuiting hebben. Hebben we dat recht nog in Nederland? Wat zijn wij toch zielig zeg.



Karel Akkal

Vandaag Inside II | Er blijft weinig meer over

Wat ontzettend balen. Natuurlijk een totaal verkeerde grap. Maar het staat niet in verhouding tot de jarenlange vermakelijke avonden. Er blijven op die manier weinig leuke programma’s over op tv. Ongelooflijk jammer.



Ed Hildebrand

