Reacties op de fietshelm: ‘Als er een helmplicht komt, doe het dan voor iedereen’

Fietshelm | Bescherm jezelf en bespaar op zorgkosten

‘Voor 60+ fietshelm verplicht’ (AD 13-4). Blijkbaar komt het bij veel mensen niet binnen dat deze maatregel primair bedoeld is om mensen te beschermen. Daarnaast levert het een forse besparing op de zorgkosten op, ook niet onbelangrijk voor ons allemaal. Trouwens, heb je er wel eens over nagedacht welke bezwaren er allemaal waren toen de helm op de bromfiets verplicht werd? Dat is nu de gewoonste zaak van de wereld. Behalve dat het verkeersgedrag van de fietser in zijn algemeenheid de laatste jaren nogal is veranderd, is er ook nog een forse wijziging in het aantal verkeersdeelnemers. Waarom klimmen mensen meteen in de hoogste boom, denk eens na zolang dat hoofd nog niet is beschadigd door een ongeluk zonder helm.



Cees van Ee

Fietshelm II | Weggebruikers moeten zich beter gedragen

Laat het aan de ouderen zelf of ze een fietshelm willen. Verplicht je het, dan gaan er veel e-bikes op Marktplaats. En wie gaat er eigenlijk handhaven? Net als bij het verbod om met je smartphone in de hand te fietsen, niemand toch? Persoonlijk vind ik dat veel gevaarlijker. Die mensen zien niet wat er op de weg gebeurt. Het is dus ook niet onwaarschijnlijk dat e-bikers ten val komen door roekeloos gedrag van andere weggebruikers. Dus zorg eerst maar dat iedere weggebruiker zich fatsoenlijk gedraagt.



Tineke Druijf, Medemblik.

Fietshelm III | Jongeren hebben lak aan verkeersregels

‘We beschermen wel ouderen, maar jongeren zijn plaag op e-bike’ (Column 16-4). Özcan Akyol slaat de spijker op zijn kop. Als er een helmplicht komt, dan voor iedereen. Ik rij al 45 jaar auto en brommer en sinds twee jaar heb ik een e-bike. Ik pas goed op, hou me aan de regels en rij niet te hard, maar ik word soms bijna van mijn sokken gereden door jongeren die mij geen voorrang geven en lak hebben aan de regels. Het is dat mijn reactievermogen scherp is, want anders was het zeker tot een botsing gekomen en wie komt er dan bekaaid af? Ik natuurlijk, de oudere, omdat ik sneller letsel oploop dan een jong iemand.



Trudy Schilperoort Priem, Delft.

Langere kerstvakantie | Denk ook aan de leraren

‘Plan: langere kerstvakantie, kortere zomervakantie’ (AD 16-4). De minister heeft een nieuw plan om een opleving van het coronavirus in de winter in te dammen: een week kerstvakantie erbij, ten koste van een week vakantie in de zomer. Bij een uitzending van Op1 afgelopen week zat Natasja Froger. Zij vond het wel een goed plan: hoef je niet zo vroeg op op de donkerste dagen van het jaar. Opvallend genoeg waren er geen leraren aanwezig om te vertellen wat zij van het plan vonden. Het woord leraar komt in het hele verhaal van de minister overigens ook niet voor. Kom tot inkeer, ministers, doe het niet. Het virus kan al in oktober oplaaien, dan is de kerstvakantie nog ver weg. De maatregel is dan zinloos. Maar bovenal: houd rekening met de leraren. Die zagen zo’n tien jaar geleden al een week zomervakantie verdwijnen. Toen met het idee de werkdruk door het jaar heen te verminderen, waar helaas ook al niets van terecht is gekomen. De zomervakantie is welverdiend en broodnodig om weer op te laden voor het nieuwe schooljaar. Werken in het onderwijs wordt zo wederom minder aantrekkelijk gemaakt.



Mirjam Bredius-Hoogendam, Prinsenbeek.



Muziek tijdens operatie | Het was een geslaagde operatie, door muziek

‘Muziek bij operatie kalmeert patiënt en stimuleert de chirurg’ (AD 16-4). In 2020 bracht ik onverwacht veel tijd door op de ic. Geen corona, maar allergieën hielden me daar. Ik was gelukkig al opgenomen toen huidziekte HS (hidradenitis suppurativa) begon te spoken. Operatie was nodig. Om mezelf te kalmeren speelde ik meditatieve muziek terwijl ik op de arts wachtte. Juist vanwege mijn allergieën wilde deze het liefst opereren zonder verdoving. Ik vroeg of ik dan mijn meditatieve muziek mocht blijven afspelen. Dat was geen enkel probleem. Het resultaat was dat iedereen het zeer geslaagd vond en de arts zou dit zeker vaker willen proberen. Ik kan me voorstellen dat zelfs onder narcose dit rustgevend kan werken.



Angélique Broekman, Zweden.

Rapport D66 | Benieuwd naar verhaal

‘D66'er legt werk neer na ophef over MeToo-zaak, vrijdag conclusies partijbestuur’ (AD.nl 18-4). Leden van D66 eisen binnen een week opheldering van Sigrid Kaag en partijbestuur over haar fabels rond grensoverschrijdend gedrag van prominent lid Frans van Drimmelen. Dan heeft ze nog een aantal dagen om een ‘mooi’ verhaal in elkaar te flansen.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

