Reacties op dochter die moeder tien jaar aan lot over liet: ‘Wat een intens verdrietig verhaal’

Reacties op vechtpar­tij AZ: ‘Met afschuw heb ik de brute aanval van AZ-hooligans gezien’

‘Via filmpjes is te zien hoe ze te werk gingen. Uit alles blijkt dat het een vooraf geplande aanval was, ongeacht het resultaat van de wedstrijd. Na het laatste fluitsignaal kwam er een colonne zwart geklede vechtjassen met capuchons over hun hoofden de tribune op om de verbijsterde Engelsen in elkaar te slaan’ en ‘Genoemde wethouder is volledig de weg kwijt en velen met hem. Voor die 25 euro krijg je ook nog een ontbijt plus het opladen van je accu. Als dit plan doorgaat moet er geld bij, dus stoppen de mensen om gasten te ontvangen. Dan is er weer iets moois om zeep geholpen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 20 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.