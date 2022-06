Reacties op drukke fietspaden: ‘Het is een uitzondering als een fietser zijn hand uitsteekt’

Fietsers | De duinen liggen er niet alleen voor de fietsers

‘Het is te druk op het fietspad: Snelle fietsers naar de rijbaan’ (AD 10-6). Hoe onaardig het ook klinkt, de racers in de duinen denken allemaal dat die voor hen gemaakt zijn. Als je er wat van zegt krijg je een grote bek en het liefst zouden ze over je heen rijden. Dat dit met Dekker gebeurd is verrast me niet. Je moet je snelheid wat aanpassen. Een wandelaar schrikt van de snelheid en gaat een beweging maken waardoor de man van zijn fiets valt. Dan zeg ik: eigen schuld dikke bult. De vrouw in kwestie begrijp ik goed.



Ellen Claasz Coockson, Den Haag.