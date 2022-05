Reacties op drukte Schiphol: ‘Lelystad moet snel open’

‘Bemoedigend om te zien dat ook de jongere generatie zich laat zien en horen bij de dodenherdenking’ en ‘Nu is het wel genoeg met die meningen over VI’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 3 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Drukte Schiphol | Lelystad moet snel open

‘Druk, druk, druk’ (AD 2-5). Waarom wordt vliegveld Lelystad niet geopend, als er op Schiphol zo’n personeelsprobleem is? Een complete luchthaven met alle faciliteiten staat klaar om in gebruik te worden genomen. En op Schiphol is het een grote puinhoop, vluchten worden geannuleerd en passagiers staan uren in de rij. Den Haag, kom in actie en gooi Lelystad open. Anders gaat jullie coronasteun voor de KLM zo de vuilnisbak in. Want de schadevergoeding is niet meer te overzien.



Erik Veerman, Woerden.

Westerbork | Goed dat deze verhalen steeds worden verteld

‘Gered door een monster’ (AD 30-4). Afgelopen zaterdag het verhaal van Clarence van den Berg gelezen. Beklemmend. Elk jaar rond deze tijd komen er weer dit soort verhalen boven water. Prima dat die steeds weer worden opgetekend. Zijn vader werd uiteindelijk op transport gezet naar Sobibor en vermoord. Een paar dagen daarvoor las ik dat de Russen al een miljoen Oekraïners hadden ‘geëvacueerd’ naar Rusland. Weet iemand wat er met deze óók onschuldige mensen gebeurt? Er staan toch niet ergens honderdduizenden huizen op deze mensen te wachten? Komen wij er straks na jaren achter wat de Russen werkelijk met deze mensen hebben gedaan? En belangrijker nog: Wanneer besluit de westerse wereld dat we niet langer kunnen volhouden dat dit niet ‘onze’ oorlog is? We zijn bang voor de derde wereldoorlog. Natuurlijk. Maar kunnen we nog steeds wegkijken en doen of onze neus bloedt?



Hans Eichhorn, Poortugaal.

Dodenherdenking | Onwerkelijk om te zien dat mensen weer vluchten

Morgen is het precies een halve eeuw geleden dat ik als 20-jarige soldaat (gelegerd in Seedorf, Duitsland) werd ingedeeld in een bataljon dat bij de dodenherdenking aanwezig zou zijn die werd gehouden in het voormalig concentratiekamp Bergen-Belsen. De ceremonie en twee minuten stilte op een plek waar 70.000 mensen de dood vonden, maakten diepe indruk op me en zal ik ook nooit vergeten. De gedachten aan al die mensen, onder wie Anne Frank die hier ook het leven liet, maakt je nederig en triest. Nu als 70-jarige vind ik het onwerkelijk en vreselijk om te zien hoe vandaag de dag mensen in Oekraïne moeten vluchten voor weer zo’n machtswellusteling. Om positief af te sluiten vind ik het bemoedigend om te zien dat ook de jongere generatie zich laat zien en horen bij de dodenherdenking op 4 mei. Omdat we het nooit mogen vergeten.



R. Schellevis, Rotterdam.

Bedreigingen | Zwijgende meerderheid moet zich laten horen

‘Mensen doen wat in ze opkomt’ (AD 2-5). Ik zeg het eerlijk, wat Eus te vertellen heeft, schiet bij mij weleens in het verkeerde keelgat, omdat ik tegen sommige onderwerpen anders aankijk. Ook het voorspelbare programma van de Geknipte gast hoort daarbij, omdat het naar mijn mening elke keer weer van hetzelfde tranentrekkend niveau is. Daar is niets mis mee, en mag dat nog steeds in ons kikkerlandje gezegd worden? Maar dat Eus en nota bene zijn gezin het slachtoffer zijn van ordinaire bedreigingen is absoluut triest. Ik wil Eus daarom bij deze een hart onder de riem steken en veel weerbaarheid wensen tegen die asociale schreeuwers. Dat zouden meer mensen van de zwijgende meerderheid moeten doen. Eus, laat je niet gek maken. Ik lees graag wat je te vertellen hebt.



Fred Claasen, Nieuwegein.

Vandaag Inside | Nu is het wel genoeg met die meningen over VI

In de krant van gisteren, maandag 2 mei alleen maar brieven, maar liefst zes stuks, over het stopzetten van Vandaag Inside in de lezersrubriek. Dat lijkt mij meer dan genoeg aandacht voor deze babbelaars. Einde aan deze discussie alstublieft en geen brieven meer over dit televisieprogramma. Oh verrek...



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

