Reacties op einde VI: ‘Door massale kortzichtigheid wordt mensen een hoop plezier ontnomen’

Johan Derksen | Massale kortzichtigheid kost mensen veel plezier

‘Derksen: Ik kap met VI’ (AD 29-4). Dat het niet handig is van Johan Derksen dit verhaal te vertellen, mee eens. Dat Johan en René daarmee lachen om verkrachting in de schoenen wordt geschoven, vind ik volslagen onbegrijpelijk.Kijk naar de mens achter de bravoure. Radiozenders en schouwburgen hebben hun samenwerking met Johan opgezegd. Door die massale kortzichtigheid wordt veel mensen een hoop plezier ontnomen. Ik ben van dezelfde generatie als Derksen. Heb dus de seksuele omslag in de jaren 60 meegemaakt. Iedereen deed het met iedereen. Ik was een laatbloeier, maar vond niks vreemd. De enige vrouw die ik met humor zag reageren was Heleen van Royen met het liedje van Manke Nelis. Het beste bewijs van hoe anders het toen was. Jammer als Vandaag Inside verdwijnt. Mensen die Johan en René niet naar waarde kunnen schatten, raad ik aan: kijk naar een andere zender. Ranzige films zat.



Elma van Gils, Vlaardingen.

Johan Derksen II | Totale respectloosheid tegenover vrouwen

Terecht dat er een einde komt aan dit programma, het was vaak leuk, soms hilarisch, en vooral ter zake met voetbal. Maar er is een grens overschreden: de totale respectloosheid tegenover vrouwen. Dit is geen humor, dit is dodelijk. Wij hebben de mond vol over mensenrechten, over de manier waarop islamitische vrouwen binnen hun cultuur niet serieus worden genomen en worden onderdrukt. Zelf zijn we niet veel beter. Niet alleen in de tv-wereld, maar in de gehele samenleving. Ronduit beschamend. Het is meer dan hoog tijd dat er een andere wind gaat waaien in de hele samenleving. Een van wederzijds respect, begrip en waardering voor ieder individu.



M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.

Johan Derksen III | Harlekijn van kolderieke talkshow moet hangen

De tegenpolen Derksen en Kaag maakten in twee opeenvolgende weken beide een enorme uitglijder, gevolgd door een halfbakken en niet overtuigend excuus. De vicepremier en leider van D66 komt ermee weg. Maar de harlekijn van een kolderieke talkshow moet hangen. Je zou dat toch eerder andersom verwachten.



Ron Breda, Capelle aan den IJssel.

Rechtsstaat | We hebben onszelf flink in de problemen gebracht

‘Rechtsstaat niet heilig bij flink deel bevolking’ (AD 29-4). Nederland zit in een morele crisis en het wordt tijd dat we dat erkennen, want anders komen we er niet uit. Oorzaak: een overdreven sterke focus op geld om de maatschappij te besturen. En niet vanuit een basis van redelijke normen en waarden. Dat heeft de problemen gebracht waar we nu mee zitten. Dat heeft het uitkleden van politie en leger veroorzaakt. Dat heeft er voor gezorgd dat een ‘armer land’ als België ons op onderwerpen zelfs al is voorbijgestreefd. Dat heeft de problemen met Pieter Omzigt en recentelijk nog Sigrid Kaag gebracht. Dit zorgt er ook voor dat de waardering voor de koning daalt. Het brengt ons de problemen rond Johan Derksen en nu dat artikel op de voorpagina van het AD: ‘Kabinet moet parlement kunnen negeren’. We zitten in de shit en het wordt tijd dat dit probleem serieus wordt opgepakt.



J. Tolsma, Leiden.

Zakgeld | 5 euro-biljet uit automaat

‘Zakgeld minder vaak handje contantje’ (AD 29-4). Het artikel was mij uit het hart gegrepen. Ik denk ook dat je beter met geld leert omgaan als je het ziet. De Rabobank heeft de briefjes van 5 euro al uit de automaat gehaald: niet rendabel. Ik legde uit dat ik mijn kinderen wilde leren wat de waarde van geld is. Er was geen begrip. Ondertussen zijn er in ons dorp alleen geldautomaten. En raad eens? Daar zitten alleen biljetten van 20 en 50 euro in. Zo is de bankenwereld mijns inziens druk bezig om het chartale geld er uit te werken. Ik vind dit heel jammer en hoop dat er ooit een kentering komt.



Mark Komin, Heiloo.

