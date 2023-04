Reacties op Feyenoord-Ajax: ‘De wedstrijd had niet mogen worden hervat’

Reacties op kabinet dat rekent op jaren oorlog: ’70 procent van de Russen vindt oorlog gerecht­vaar­digd’

‘Mochten wij in het Westen nog dromen dat het alleen Poetin is en als die nou maar weg is, ach, dan stopt het allemaal wel, helaas is de werkelijkheid anders en onheilspellender’ en ‘Als onderwijzer las ik vele jaren alleen maar Roald Dahl voor in de hoogste groepen. Het voorleeskwartiertje liep altijd uit: nog een hoofdstuk, meester!’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 21 februari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.