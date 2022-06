Reacties op Floriade: ‘Accepteer de financiële strop en maak het niet erger’

Floriade | Tentoonstelling is zelfs tweede bezoek waard

Floriade in Almere fiasco (25-6). Over de Floriade hoor je alleen negatieve berichten en niet hoe bezoekers het beleven. Mijn vrouw, onze dochters en ik vertrokken met een min of meer negatief gevoel richting Almere. Wij konden niet anders dan positief zijn. Voor bloeiende bloemen en planten kun je beter naar de Keukenhof gaan, maar op de Floriade zijn meer dan genoeg interessante bloemen, planten en drijvende bomen. De tentoonstellingen in de paviljoens zijn een bezoek meer dan waard. Het is ons niet gelukt om alles af te lopen, één dag is te kort. Mogelijk gaan we een tweede keer. Het financiële fiasco is daarmee niet opgelost, maar de Floriade is het bezoek meer dan waard!



Alex Smits, Zoetermeer.