Reacties op gedode al-Qaeda-leider: ‘Kan dit zomaar?’

Droneaanval VS | Kopstukken doodschieten is niet zomaar een recht

‘Opvolger van Al-Zawahiri’ (AD 4-8). De VS hebben door middel van twee Hellfire-raketten Al-Zawahiri uitgeschakeld, het kopstuk van Al Qaeda. In het televisieprogramma Op1 werd hier nogal glimlachend op gereageerd, onder andere door onze voormalige commandant landstrijdkrachten generaal b.d. Mart de Kruif. Alsof het een normale actie betrof. Ook de commentatoren leken min of meer enthousiast. Hetzelfde gebeurde na de doelbewuste moord op Osama Bin Laden in 2011. Blijkbaar kan de VS wereldwijd mensen ombrengen zonder enige vorm van kritiek. In ons rechtsstelsel, en dat van vele landen, worden daders aangeklaagd en indien schuldig bevonden, veroordeeld en gestraft. Wat je verder ook vindt van wat deze twee mensen gedaan hebben, ze klakkeloos neerschieten is mijns inziens gewoon moord en heeft weinig te maken met gerechtigheid. Heeft de VS er wereldwijd patent op? Moeten wij er in Nederland zomaar in meegaan?



Luitenant-kolonel b.d. E.J. Kwint, Steenwijk.