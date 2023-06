Reacties op hond die de kinderen in Colombia vond: ‘Er is dus nog een held, alleen is die achtergebleven’

Reacties op kampioen­schap Feyenoord: ‘Gefelici­teerd, met het terechte kampioen­schap’

‘Gefeliciteerd Feyenoord, met het terechte kampioenschap. Een prachtig feest in de Kuip en op de Coolsingel. Een teamprestatie’ en ‘Hoe mooi voetbal kan zijn zag je bij Feyenoord. Hoe lelijk bij FC Groningen, waar supporters niet begrijpen dat voetbal niet alleen uit winnen bestaat en denken dat ze hele kerels zijn om een hele wedstrijd binnen tien minuten te verzieken en één zelfs het veld op kan komen. Hoe is het mogelijk?’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 16 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.