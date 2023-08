Reacties op internetcriminelen: ‘Het is zover, robots kunnen ons kwaad doen’

Reacties op songfesti­val: ‘Ik ben misschien een oud wijf, maar ik vind het een wanverto­ning’

‘Het gaat niet meer om de song maar het hele circus, vreselijk. Destijds stond er een heel orkest met een dirigent voor de solist. Toen ging het echt om de song’ en ‘Het komende kampioenschap van Feyenoord is geweldig, heel blij mee en fijn voor iedereen met een rood-wit hart. Maar laten we wel reëel blijven. Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven. Maar het blijft een bijzaak’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 11 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.