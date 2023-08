Reacties op inzameling lege flesjes: ‘Zo werkt het ook niet, maak statiegeld 2 euro’

Reacties op het positieve nieuws van de dag: ‘Het washandje moet terug’

Of ze nou in de tang worden genomen door de bank of door de onderhandelaars van het mislukte landbouwakkoord: boeren reageren niet voor niets zo stug. En: hoe verfrissend is de Friese campagne voor het washandje wel niet? Dit zijn de acht lezersbrieven die in de krant van vrijdag 23 juni staan.