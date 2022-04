Reacties op Johan Derksen: Dreun in het gezicht voor de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag

‘Ik vind dit arrogantie ten top’ en ‘Wat een geweldige Koningsdag in Maastricht’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 29 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Johan Derksen | Die aanpassing een dag later is net zo onthutsend

‘Nooit gedacht dat Derksen zo diep kon zinken’ (Column 28-4). Angela’s column is naar mijn mening de juiste reactie op de opmerking van Johan Derksen in het programma Vandaag Inside. Zijn reactie een dag later is net zo onthutsend; een excuus vindt hij niet nodig. Dat vind ik arrogantie ten top. Maar wat niet alleen Angela gestoord heeft, maar talloze weldenkende mensen, is dat er zo smakelijk gelachen werd door de tafelgasten. Wat kunnen mensen - en niet alleen Johan Derksen - toch inderdaad diep zinken.



Henk Dik, Putten.



Johan Derksen II | Vanaf de sneue apenrots slachtoffers uitlachen

Net als heel veel andere televisiekijkers was ik verbijsterd na de uitspraken van Johan Derksen. Niet alleen de uitspraken zelf waren uiteraard erg kwetsend, wat ik misschien wel schrijnender vond was de lolligheid van de heren aan tafel. Iets met ‘Hebbie die kaars niet aangestoken dan?’, en nog een perverse fantasie met een honkbalknuppel. En een lol dat we hebben. Dit is een keiharde dreun in het gezicht van de honderdduizenden vrouwen in Nederland die te maken hebben (gehad) met aanranding, verkrachting en ander ernstig grensoverschrijdend gedrag. Heel illustratief ook en goed om te weten dat je als vrouw in sommige kringen dus vooral om uit te lachen bent als je zoiets verschrikkelijks aan den lijve hebt ondervonden. Voor uw begrip: 1 op de 5 vrouwen, dus. Mocht John de Mol zich ooit nog eens vertwijfeld afvragen waarom vrouwen zich niet melden aan zijn loketje, dan moet hij maar eens naar zijn eigen programma’s kijken. Ik laat die sneue apenrots in elk geval voorgoed links liggen.



Titia Lefers, Oosterbeek.

Johan Derksen III | Hij is het niveau van de zandbak nooit ontstegen

Wat pijnlijk voor de vrouw in kwestie, al zegt dit verhaal meer over Johan Derksen dan over de ‘juffrouw’. Als Talpa écht op zo kort mogelijke termijn met Derksen had willen praten was dat op woensdag al geweest, feestdag of niet. Natuurlijk was hij er opnieuw trots op, zeker toen zijn metgezellen op de apenrots het hilarisch vonden. Iemand die zich kwetsbaar opstelt, zoals Johan beweerd gedaan te hebben, ziet er anders uit en spreekt anders. Mannen die dit soort verhalen in het openbaar en zonder schroom vertellen, zijn mijns inziens qua intellect de zandbak nooit ontstegen.



Corrie Lammers, Amersfoort.

Johan Derksen IV | René van der Gijp zou eens hulp moeten zoeken

De herinnering aan en de verontschuldiging voor zijn uitermate seksistisch gedrag in de jonge jaren van Johan Derksen is nog enigszins te begrijpen als waarschuwing voor hoe het vooral niet moet. De aansluitende grote hilariteit van met name van René van der Gijp was echter stuitend en is op geen enkele manier te tolereren. Hij heeft er duidelijk niets van begrepen en zou toch maar eens hulp moeten zoeken.



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Koningsdag | Dank Maastricht, het was een geweldige dag

‘Boks van joviale jarige’ (AD 28-4). Wat een geweldige Koningsdag in Maastricht. Geen koekhappen of wc potten gooien, maar juist heel modern met muziek en dans, oude en nieuwe ambachten. Dank je wel Maastricht, ik heb genoten.



Wolly van Hulst, Spijkenisse.

Koningsdag II | Het Wilhelmus van Jan Rot

Een teruglopende verbinding met het koningshuis en daarnaast qua taal het ontoegankelijke volkslied, met het Duitse bloed en de trouw aan de koning van Hispanje. Het is al eerder aangegeven: de tekst van Jan Rot op de melodie van het Wilhelmus, dat kunnen mensen uit volle borst meezingen en geeft wellicht meer een gevoel van verbinding.



Marian van Kooten.

