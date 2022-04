Reacties op Koningsdag: ‘Landen om ons heen zouden willen dat ze zo’n mooi koningshuis hadden’

‘Koningsdag is een vrije dag, maar 5 mei zou een vrije dag moeten zijn’ en ‘Is er iets te bedenken om de ontgroeningspraktijken te verbieden?’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 28 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Koningsdag | Kritischer naar onszelf kijken en minder zeuren

‘Op jacht naar unieke selfies met Oranjes’ (AD 27-4). Ja hoor, daar komen ze weer, de oude koeien over het koningshuis. Nog steeds gaat het over een huis in Mozambique, las ik van een briefschrijver uit Puttershoek. Een fout die tot in de eeuwigheid wordt nagedragen. En o wee, het koningspaar stond tijdens corona te dicht bij een Griekse inwoner, een doodzonde. We letten op elke stap die ze zetten en als het niet precies gaat zoals ‘het volk’ dat wil, dan zwaait er wat. Monarchie is iets uit lang vervlogen tijden en moet dus maar weg. De AOW is ook uit een vervlogen tijd. Ook maar afschaffen? Landen om ons heen zouden willen dat ze zo’n mooi koningshuis hadden. Beetje minder zeuren en wat méér kritisch naar onszelf kijken zou ons land nóg beter maken. Bij mij hangt de vlag fier te wapperen. Ik wens de koning een lang en gezond leven met zijn familie.



Teuntje Meeuwisz, Nieuwdorp.

Koningsdag II | Als je niet vóór bent, moet je je mond maar houden?

Misschien is het toegestaan om naast alle euforie over Koningsdag ook een ander geluid te laten horen. Wanneer je republikeins bent, dan val je kennelijk onder de categorie zuur. De koning viert zijn verjaardag en dit alles wordt betaald door de betreffende gemeente, zo rond de 1,5 miljoen. Het koningspaar zal alles doen om hun gedaalde populariteit weer op te vijzelen. Maar het blijft een vorm van duur betaalde persoonsverheerlijking. De uitkeringen aan deze mensen zijn heel fors, buiten de onkosten en privileges. Dus daar moeten we dan de ogen voor sluiten? Nee, daar mag je zeker in deze tijd heel kritisch over zijn. Niet iedereen is voor een niet-gekozen staatshoofd en staat te zwaaien. Koningsdag is een vrije dag, maar 5 mei zou een vrije dag moeten zijn, vrijheid is er niet voor iedereen.



Pauline Borst, Rotterdam.

Koningsdag III | Waarom kijken we steeds naar dezelfde ‘fouten’?

Wat raar toch dat ieder jaar weer het koningshuis onder het vergrootglas wordt gelegd. Steeds worden dezelfde ‘fouten’ aangehaald. Zelfs op het NOS Journaal werden alle minpunten weer op een rij gezet. Vergelijking met andere landen gaat altijd mank. Ander volk, andere gewoonten. Kritiek houdt mensen, dus ook de koning, scherp. Maar ik vraag me af hoe het zou zijn als mijn ‘fouten’ me steeds weer werden nagedragen. Soms lijkt het erop of men liever alles negatief belicht. Worden we daar gelukkig van? Ik kijk naar alle festiviteiten, vlaggen en veel oranje. Dat maakt dat het in deze onzekere tijden van oorlogsdreiging een vrolijke dag is. De zon scheen in Maastricht.



Truus Groothuis, Culemborg.

Ontgroening België | Verzin iets tegen deze laffe praktijken

‘Eis: celstraf voor fatale ontgroening’ (AD 26-4). Verbijstering en boosheid over de manier waarop deze student in België, genaamd Sanda Dia, eind 2018 om het leven kwam. Een niet te beschrijven leed werd deze jongeman en zijn familie aangedaan. Is er iets te bedenken om de ontgroeningspraktijken te verbieden? Met deze laffe daad is een veelbelovende toekomst van Sanda Dia in de knop gebroken.



Mevrouw A. Giltaij.

Formule 1 Zandvoort | Doe sportief, verpest dat ene feestje in het jaar niet

‘Milieuorganisatie MOB gaat in hoger beroep tegen stikstofuitspraak Zandvoort’ (AD.nl 26-4). Beste MOB, als jullie een beetje verder kijken dan je neus lang is, zien jullie ook dat er Saharazand door de wind meegevoerd kan worden. Stikstofuitstoot uit omringende landen net zo goed. Doe een beetje sportief en verpest die ene keer per jaar onze Formule 1 niet. Stapt u nooit in het vliegtuig met alle uitstoot van dien? Laat ons genieten van onze sport. In Monaco rijden ze onder de balkons door, daar hoor je niemand over.



Henk Blom, Rijswijk.

