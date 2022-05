Reacties op kritiek Brussel: ‘Het zogenaamde braafste jongetje van de klas wordt op de vingers getikt’

‘Mij is volstrekt ondui­delijk waarom er nog mensen zijn die op de VVD stemmen’ en ‘de Europese Commissie legt de vinger op de zere plek van Nederland’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 25 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Linkse samenwerking | PvdA gaat kopje onder in yuppenpartij GroenLinks

‘Toenadering, maar nog te vroeg voor het jawoord’ (AD 24-5). GroenLinks en de PvdA praten over samenwerking. Men wil een vuist maken tegen de rechtse meerderheid. Volgens Jesse Klaver moet links stoppen met elkaar de maat te nemen en Sabine Scharwachter meent dat links het niet goed doet vanwege gebrek aan leiderschap en een duidelijk verhaal. Ze willen domweg niet inzien dat de kiezers van de PvdA wel genoeg hebben met het bekende rijtje woke-onderwerpen: genderneutrale toiletten, excuses voor het slavernijverleden, lhbtq+-problematiek, klimaat en stikstof. Nogal wat mensen willen het einde van de maand halen. Als links echt wat wil betekenen, zal men duidelijk moeten maken dat de gewone, modale Nederlander bij hen beter af is. De PvdA kan beter zelfstandig blijven, want bij een fusie gaan ze kopje onder in de yuppenpartij die GroenLinks nu eenmaal is en blijft.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Volledig scherm GroenLinks partijleider Jesse Klaver en PvdA fractievoorzitter Attje Kuiken in gesprek over progressieve linkse samenwerking tijdens een bijeenkomst voor beide partijen. © ANP

Europese Commissie | Een raadsel waarom mensen nog VVD kiezen

‘Brussel uit forse kritiek: problemen in Nederland zijn te groot’ (AD 24-5). De Europese Commissie legt de vinger op de zere plek van Nederland. Een scheefgegroeide woningmarkt, een indrukwekkend stikstofprobleem, een dichtslibbend wegen-, spoor- en luchtvaartnetwerk. Eén van de slechtst presterende landen op duurzaamheid en niet meer voldoen aan de schuld- en tekortregels van de EU. De VVD staat al meer dan elf jaar aan het roer. Als Rutte al niet weg moet om zijn geloofwaardigheid, dan toch zeker om de desastreuze gevolgen van zijn beleid. Mij is volstrekt ondui­delijk waarom er nog mensen zijn die op de VVD stemmen.



Peter Kosterman, Amersfoort.

Europese Commissie II | Zelfs Brussel moet ons land op de vingers tikken

Elk volk krijgt de leider die het verdient. Nederland heeft Rutte. Sinds 1994 zit de VVD met een korte onderbreking in de kabinetten tot nu toe. De publieke sector is volledig uitgehold en eigenlijk nauwelijks te repareren, de ene crisis volgt op de andere en deze worden bestuurlijk niet opgelost, geld wordt voor de rijken zorgvuldig beschermd. Het wanbeleid komt nu zó aan de oppervlakte dat zelfs Brussel zich genoodzaakt voelt om het zogenaamde braafste jongetje van de klas op de vingers te tikken. Maar als je ter bescherming van je welvarende leven altijd VVD hebt gestemd, mag je straks niet klagen als de grote problemen van Neder­land voor je deur staan.



Ferry van der Poel, Wijk bij Duurstede.

Uitspraak Hoge Raad | Niet alleen groep met dure fiscalisten compenseren

‘Kabinet kan niet zeggen: wij zaten fout, jammer dan’ (Commentaar 24-5). De uitspraak is nu dat alleen degene die toentertijd bezwaar heeft gemaakt, wordt gecompenseerd. Maar waar had men toen bezwaar tegen moeten maken? En op welke gronden? Tegen de wetgeving van dat moment? Mij lijkt dat je alleen bezwaar kunt maken tegen foutief gebruik van de wetgeving of fouten van een belastingambtenaar. Mijn conclusie: iedereen heeft in ons land gelijke rechten en dus moet iedereen worden gecompenseerd en niet alleen de groep die, waarschijnlijk met hulp van een dure fiscalist, bezwaar heeft gemaakt.



Hermen Brink, Soesterberg.

MS-behandeling | Niet uit te leggen dat je naar het buitenland moet

‘Arts: Geef MS-patiënt hier stamceltherapie’ (AD 23-5). Het is aan niemand meer uit te leggen waarom MS-patiënten geld bij elkaar moeten bedelen voor een stamceltransplantatie in het buitenland. Terwijl de behandelkos­ten, MS-medicijnen, ziekenhuis­bezoeken, hulpmiddelen in Ne­derland al vele tienduizenden euro’s zijn. Misschien de belonin­gen topfuncties zorgverzekeraars toch eens onder de loep nemen?



Annemarie Louisa, Rotterdam.

