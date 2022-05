Reacties op langetermijnplan corona: ‘Minister Kuipers, dit is uw taak’

‘De overheid is niet voorbereid op een nieuwe coronagolf’ en ‘wederom een knap staaltje ketelmuziek van minister Hugo de Jonge’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 19 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Pesten | Wel lachen om drie heren die kleineren en afzeiken

‘Laat maar zien, die mooie bos krullen’ (AD 18-5). Wat zijn wij Nederlanders af en toe een raar en inconsequent volkje. Aan de ene kant wordt er terecht een halve voorpagina en een driekwart pagina ingeruimd voor een alleraardigst 9-jarig meisje, dat slachtoffer is van een van de grootste problemen in onze samenleving: pesten. En aan de andere kant zitten er bijna een miljoen Nederlanders weer elke avond schaterlachend te kijken naar onze nationale bullies. Een programma (Vandaag Inside, red.), waarin alles en iedereen die niet aan hun gedachtegoed voldoet afgezeken en gekleineerd wordt. Ik zou zeggen: zoek de verschillen. Want zeggen niet alle pesters uiteindelijk: ‘Het was maar een grapje’?



Rob Sanders, Afferden.

Corona | Niet weer achter de feiten

‘Mogelijk tien miljoen besmettingen in de komende maanden’ (AD 18-5). De overheid is niet voorbereid op een nieuwe coronagolf. Minister Kuipers kaatst in het AD de bal terug naar de bevolking door te stellen dat mensen zichzelf moeten voorbereiden. Hoe dan, vraag ik mij af. Want elke maatregel is losgelaten. Dit terwijl artikel 22 van de grondwet de overheid verplicht er alles aan te doen om de volksgezondheid te bevorderen. En de overheid probeert te zorgen dat iedereen fit en gezond is en blijft. Beste minister Kuipers, dit is dus uw taak en deze kunt u niet afschuiven op de bevolking. Zorg dat we voor de verandering nu een keer niet achter de feiten aanlopen en ons weer laten ‘verrassen’.



Erik de Weerd, Nunspeet.

Corona II | Is het niet de overheid die moet instaan voor ons?

Minister Kuipers probeert met zijn plannen om organisaties zélf met oplossingen te laten komen, zijn verantwoordelijkheid af te schuiven op de toch al zo getroffen branches als bijvoorbeeld de horeca. Maar is het niet de overheid die hoort in te staan voor de veiligheid en gezondheid van haar burgers en dus zélf, na twee en een half jaar, eindelijk eens met een oplossing moet komen?



R. den Hartog, Utrecht.

Warmtepomp | Knap staaltje ketelmuziek

‘Alles wat u (niet) wilt weten over de hybride warmtepomp’ (AD 18-5). Cv-ketels verboden? Nee, vanaf 2026 wil het kabinet een hybride warmtepomp verplicht stellen, als de cv-ketel aan vervanging toe is. Dat is een systeem dat naast, en niet in plaats van de cv-ketel wordt geïnstalleerd. De cv-ketel zorgt voor warm water en de hybride warmtepomp alleen voor verwarming waarbij de cv-ketel bijspringt als het buiten (te) koud is. Dat is dus juist in de winter, als je de verwarming aanzet. De cv blijft dus gewoon hard nodig en we gaan al helemaal niet van het gas af. Het zal duidelijk zijn dat de claim van 60 procent gasbesparing met wantrouwen moet worden begroet. Wederom een knap staaltje ketelmuziek van minister Hugo de Jonge, waar we later weinig meer van zullen horen.



Ron Breda, Capelle aan den IJssel.

Zorgpremie | Wat is er gebeurd met de solidariteitsgedachte?

‘Ongezonde levensstijl? Dan hogere premie’ (AD 17-5). 40 procent (van 2000 ondervraagden) is voor een hogere zorgpremie voor mensen die een ongezond leven leiden. Als dat werkelijkheid wordt, durf ik de stelling wel aan dat met name de mensen uit de lagere klassen (en ja, die bestaan nog) een hogere premie te betalen krijgen. Is dat wat we willen? Waar is de solidariteitsgedachte achter het zorgsysteem? En wat is nu precies een ongezonde leefwijze? Wie bepaalt dat? Kortom: niet aan beginnen. Het is veel nuttiger om iedereen een gezonde leefstijl aan te leren. Suikertax, biologische voeding, hogere prijzen voor slecht voeding, meer bewegen, enzovoorts. Minister Kuipers kan hier heel veel goed werk doen, waar zijn voorgangers het allemaal hebben laten liggen. Uiteindelijk kan de zorgpremie dan ook nog omlaag.



Alexander van Blokland, Amersfoort.

