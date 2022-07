Reacties op lerarentekort: ‘Gooi overbodige regels en verslaglegging overboord’

Lerarentekort | Gooi overbodige regels en verslaglegging overboord

‘Bonus voor parttime docenten die meer gaan werken’ (AD 2-7). Het lerarentekort is al jaren een bron van zorg. Krijgen kinderen nog wel onderwijs over een aantal jaar? Als we in Nederland weer eens teruggaan naar de basis, namelijk al die overbodige regels en verslagleggingen overboord gooien, wordt het weer leuk om voor de klas te staan. Als je drie dagen in de week voor de klas staat, ben je vervolgens nog anderhalve dag bezig met de administratie en vergaderingen. Dus niet meer geld, maar minder regels en daardoor minder werkdruk. Dat is toch niet zo moeilijk?



Feline Ottevanger, Dordrecht.