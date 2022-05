Reacties op masterplan onderwijs: ‘Er moet serieus gekeken worden naar een aanpak van de basis’

‘Waarom worden de veiligelanders én uitgeprocedeerden niet direct teruggestuurd?’ en ‘met het terughalen van Johan Derksen is het dieptepunt van de Nederlandse televisie bereikt’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 13 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Hulp aan scholen | Plan is nog niet uitgevoerd of er volgt een nieuw idee

‘Hulp aan scholen om taal en rekenen op te krikken’ (AD 12-5). Minister Wiersma laat het onderwijsglas eens halfvol zijn met een structureel bedrag van 1 miljard euro. Klinkt veelbelovend. Maar om nu als Superman met vliegende brigades de scholen langs te gaan, lijkt mij iets te voortvarend. Er worden steeds nieuwe wendingen gemaakt om achterstanden te bestrijden. De NPO-plannen (Nationaal Programma Onderwijs) zijn nog nauwelijks uitgevoerd, of het volgende noodplan wordt uitgerold. Onderwijsinspectie vindt dat de leerkracht moet bijscholen en Wiersma ziet ‘de oplossing’ meer in externe hulptroepen uit de samenleving. En dat terwijl het lerarentekort nog steeds toeneemt en de kansenongelijkheid een onmogelijke hobbel is geworden. Wellicht moet er eens serieus gekeken worden naar een aanpak van de basis, namelijk die van het onderwijssysteem in Nederland. Daar liggen veel meer kansen om het onderwijs op te krikken en de leraar met zijn leerlingen te laten floreren. Ik ben benieuwd waar we over twee jaar staan.



Kees Francino, Wijk bij Duurstede.

Asielzoekers | Ook wie wel rechten heeft, komt op straat terecht

‘Tenten voor noodopvang asielzoekers’ (AD 12-5). Woede, afschuw, onacceptabel. Allemaal reacties uit de Tweede Kamer. Wat hypocriet zeg. Er lopen veel moderne Poolse ‘slaven’ op straat rond waar we niks mee willen of kunnen doen. Mensen die we gebruiken, omdat er een personeelstekort is. Als wij ze niet meer nodig hebben, belanden veel van hen op straat. Ze hebben vaak nergens recht op en worden opgejaagd omdat ze niet op straat mogen slapen. En wat te denken van de mensen die wel rechten hebben en op straat leven en slapen? Stellen we voor hen sporthallen of woonruimte beschikbaar? Daarover is het muisstil in de Tweede Kamer.



Arnold van Reeuwijk, Hazerswoude.

Asielzoekers II | Sluit de grenzen tijdelijk

De asielzoekerscentra zitten bomvol. Waarom worden de veiligelanders én uitgeprocedeerden niet direct teruggestuurd? Stichting Vluchtelingenwerk en COA kunnen wel willen dat er overal noodopvang moet zijn, maar als die er niet is moeten waarschijnlijk toch de grenzen tijdelijk gesloten worden.



Erik Veerman, Woerden.

Vandaag Inside | Zijn we er toch ingetuind

Met het terughalen van Johan Derksen is toch wel het dieptepunt van de Nederlandse televisie bereikt. Dat Talpa zich door hem laat gijzelen, laat toch zien dat dit de grootste pr-stunt aller tijden is. Alles draait maar om één ding: geld. En er zal straks ook wel weer een boek verschijnen met de krokodillentranen van de heren die er maar geen genoeg van kunnen krijgen. Herman Kuiphof zei ooit: ‘Zijn we er toch ingetuind!’



Dennis Plantenga, Haarlem.

Vandaag Inside II | Gek, gekker, gekst

Derksen terug op tv. Is er na 47 jaar toch een nieuwe Heintje Davids opgestaan. Het was gek, het is gek en het is nu op z’n gekst.



K. Terleth, Amstelveen.

Vandaag Inside III | Nou zeg, Miss Arrogantie?

In het interview met Johan Derksen (AD 12-5) noemt hij Sigrid Kaag Miss Arrogantie 2022. Dat mag hij zeggen, maar zullen we Johan Derksen dan vanaf nu Mister Draaideur 2022 noemen?



Rob van Kralingen, Rotterdam.

Eurovisie Songfestival | Rotterdam nog een keer?

Oekraïne is vanwege de geopolitieke verhoudingen de torenhoge favoriet voor de eindoverwinning van het songfestival. Maar hoe moet dat wanneer Oekraïne als winnend land volgend jaar het festival moet organiseren? Ik denk dat ze het geld van een prestigieus festival beter aan wederopbouw kunnen besteden. Kan dat feestje niet nog een keer in Rotterdam?



Emiel Maier, Groenekan.

