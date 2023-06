Reacties op matig onderwijs: ‘Het toverwoord is kleinere klassen’

Reacties op Pensioen­wet: ‘Ben je in de laatste fase van je leven, wordt je pensioen onzeker’

‘Een senaat die op 15 maart al indirect gekozen is en waar kiezers misschien ook wel een stem uitgebrachten op een partij die dit pensioenstelsel niet ziet zitten. Na Tweede Kamerverkiezingen wordt ons land on hold gezet en belangrijke kwesties niet meer doorgevoerd. Waarom nu dan wel?’ en ‘Waar is woke Nederland als je ze nodig hebt? Natuurlijk is het makkelijker je vast te lijmen op een snelweg voor het milieu, dan op te komen voor homo’s in Oeganda’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 1 juni verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.