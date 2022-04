Reacties op maximumsnelheid: ‘Limiet zo vaak overtreden dat discussie overbodig is’

‘Als de overheid zou controleren zonder aankondiging, wordt de staatskas behoorlijk gespekt’ en ‘Sigrid, hoe kon je mij zo voor de gek hebben gehouden?’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 21 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Maximumsnelheid | Limiet zo vaak overtreden dat discussie overbodig is

‘Discussie over 130 km/u komt niet snel terug’ (AD 20-4). Ik rijd regelmatig vanuit Sliedrecht naar Duitsland en wat mij dan opvalt, is dat de meeste weggebruikers zich niet aan de snelheid van 100 km/u houden. Ik zelf rij cruisecontrol en ik erger mij eraan, want de snelheden overtreffen in sommige gevallen zeker de 130 km/u. Dus de discussie is totaal overbodig. Maar wel een tip: als de overheid nou eens gaat controleren zonder aankondiging, zou de staatskas behoorlijk gespekt kunnen worden.



Gisela Weinhold, Sliedrecht.

Rapport D66 | Met Kaag een illusie armer

‘Kaag neemt vliegtuig naar VS, onrust binnen D66 houdt aan’ (AD 20-4). Wat kwam Sigrid Kaag bij de verkiezingen integer en empathisch op mij over. Overtuigd door haar boeiende, beschaafde presentatie in de campagnefilmpjes, twijfelde ik geen moment en stemde op haar. Doodziek werd ik na het lezen van dat grensoverschrijdend gedrag van een griezel binnen haar partij, ook nog eens een prominent lid. Het zieke gedrag van deze Frans van Drimmelen werd onder de pet gehouden. Als Sigrid Kaag nu voorbijkomt op tv of in de krant, ben ik weer een ervaring rijker en een illusie armer. Sigrid, hoe kon je mij zo voor de gek hebben gehouden?



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Rapport D66 II | Kopstukken stuurden haar met kluitje in het riet

Het blijkt dat het slachtoffer in de Metoo-affaire met Van Drimmelen al eerder aan de bel getrokken heeft bij Thom de Graaf, Alexander Pechtold en partijvoorzitter Letty Demmers. Zij hebben haar met een kluitje in het riet gestuurd. Partijbelangen? Ik vind dat genoemde personen hun excuses moeten aanbieden aan het slachtoffer. Bovendien zou Thom de Graaf moeten aftreden als vice-voorzitter van de Raad van State. Zo’n figuur behoort niet een dergelijke belangrijke functie te vervullen.



C. de Jong, Katwijk.

Schulden | Omgaan met geld moet vak in basisonderwijs zijn

‘Advies: na drie jaar schuld kwijt’ (AD 20-4). Ruim 600.000 mensen met schulden. Misschien moeten kinderen op de basisscholen al onderwijs krijgen in leren omgaan met geld. Ouders betalen immers met pin, dus daar worden ze ook niet wijzer van. Maak er een verplicht vak van op basisscholen.



Anja Slagboom, Dordrecht.

Schulden II | Ouders, neem zelf de verantwoordelijkheid

Tegenwoordig kunnen kinderen niet met geld omgaan en hun wordt zelfs niet verteld de pincode geheim te houden. Ouders vinden dit een taak voor school. Terwijl afgelopen week een artikel in het AD stond over onderwijs dat in Nederland slechter wordt, mede omdat leraren meer op hun bordje krijgen dan de basisbeginselen. Ouders, met geld omgaan, behoor je je kind zélf bij te brengen. Je kunt de school niet met alles opzadelen, zeker niet met iets wat bij de opvoeder thuishoort.



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

Franse verkiezingen | Verademing voor Fransen

‘Macron noemt Le Pen gevaarlijk, maar waarom?’ (AD 20-4). Daar heeft hij gelijk in. Voor hem en de EU is ze gevaarlijk. Een frexit dreigt en dat doet Macron geen goed. De Franse wetten stellen boven die van de EU is tegen het zere been. Nu gaat Le Pen winnen, omdat Frankrijk radicaal anders wil. Macron heeft het behoorlijk verziekt, dus zoekt men het over rechts. Dat zou een verademing zijn voor de Fransen.



Ruud Kraan, Aalsmeer.

Onderwijs | Rottenberg heeft gelijk

‘Laat kind alleen spélen op opvang’ (AD 19-4). Felix Rottenberg, een man naar mijn hart. Laat iedereen die met kinderen werkt alstublieft naar hem luisteren.



Folkje Tinga, Drachten.

