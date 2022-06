Reacties op misdaadbestrijding: ‘We waren maar kortdurend verontwaardigd na Marengo-proces’

Misdaadbestrijding | Bevolking verdient geen flauwekul-argument

Nederland niet toe aan Italiaanse aanpak criminelen (AD 15-6). Het lijkt mij juist een uitstekend idee om de aanpak van zware criminelen in Italië te kopiëren. Omdat onze samenleving maar ‘kortdurend verontwaardigd’ was na de moorden op onschuldige mensen rondom het Marengo-proces, is er geen verdere actie ondernomen. Wat een flauwekul-argument. En wat is kortdurend? Dagen, weken, maanden. De aanpak blijkt in Italië te werken, dus waarom ook niet in Nederland? Of is het wachten tot de volgende wordt vermoord?



Ilona Dekker, Nieuwegein.