Reacties op Ms-behandeling: ‘De zorg is niet beter geworden en de kosten zijn alleen maar gestegen’

‘Natuurlijk geven de zorgverzekeraars niet toe dat het een ‘geldkwestie’ is’ en ‘Het zou inderdaad voor iedereen veiliger zijn als overal de regels hetzelfde zijn’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van 24 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Ms-behandeling | Wel de duurste maar al een tijdje niet de beste

‘Arts: Geef MS-patiënt hier stamceltherapie’ (AD 23-5). Het is toch te gek voor woorden dat een stamcelbehandeling voor MS-patiënten die in verschillende andere landen allang wordt uitgevoerd, in Nederland niet kan. En natuurlijk geven de zorgverzekeraars niet toe dat het een ‘geldkwestie’ is. Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 draait het voornamelijk om geld. Maar helaas, de zorg is niet beter geworden en de kosten zijn alleen maar gestegen. De zorg in Nederland behoort tot één van de duurste en helaas op veel vlakken allang niet meer de beste.



Ilona Dekker, Nieuwegein.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Column Thijs Launspach | Een verademing dat meer mensen hier vanaf willen

‘De mens is geen middel’ (Column 23-5). Ruim twintig jaar geleden begon ik de opleiding personeelsmanagement. Ik had toen tien jaar werkervaring bij een Engels bedrijf en was net gestart bij een Amerikaans bedrijf. Ik stoorde mij zo aan de term human resources, zowel bij beide bedrijven als in de opleiding dat ik deze laatste niet heb willen afmaken. Ik zag hoe deze term in de praktijk werd gebracht. Mensen als resource leegtrekken tot zij als hulpbron waren opgedroogd en vervolgens aan de kant werden geschoven. Het stuitte mij tegen de borst. Uiteindelijk ook bij het Amerikaanse bedrijf weggegaan en voor een socialere werkgever gekozen. Een verademing dat er nu steeds meer geluiden zijn om de term human resources te schrappen. Ik gebruikte zelf altijd human relations, veel passender.



Els Willemse, Rotterdam.

Spaartax| Teken altijd bezwaar aan

‘Wat een lage streek, die sigaar uit eigen doos’ (Brieven 23-5). De Hoge Raad heeft uitgesproken dat je alleen recht hebt op terugbetaling van de te veel betaalde belasting als je bezwaar aantekent. Briefschrijver stelde al dat dit diefstal is. Moraal van de uitspraak van de Hoge Raad: teken bezwaar aan tegen elke aanslag. Als later blijkt dat er iets niet goed is gegaan, heb je in ieder geval bezwaar aangetekend en krijg je het (‘gestolen’) geld terug.



Gert Valk, Heerjansdam.

Rotondes| Eén regel: fietser moet altijd voorrang hebben

‘Veilige rotonde vaak het onveiligst voor de fiets’ (AD 21-5). Als automobilist vraag ik mij bij elke rotonde met fietspaden af: heb ik voorrang of de fietser? Waar staan die haaientanden? En als fietser precies zo. En dan heb je nog vaak dat die haaientanden op het wegdek bijna niet meer zichtbaar zijn. Je kunt je een keer vergissen en dan zijn de gevolgen vaak verschrikelijk. En dan heb je nog automobilisten die aan de fietser voorrang verlenen, terwijl die dat niet hebben. Die zijn helemaal erg, want dat verwacht je niet en voor je het weet zit je erbovenop. Het zou voor iedereen het beste zijn als er één uniforme regel was: fietsers hebben altijd voorrang. Dat zorgt voor rust in de verkeersstroom en het belangrijkste: minder gewonden en doden in het verkeer.



Anton Zuidema, IJsselstein.

Rotondes ii | Voor de doorstroming: auto’s als eerste

Ik erger mij al jaren aan automobilisten die stoppen op rotondes om fietsers die wachten voorrang te geven, terwijl ze dat niet hebben en keurig wachten. Ik schrik ervan als ik moet remmen. Het zou inderdaad voor iedereen makkelijker, duidelijker en veiliger zijn als overal de regels hetzelfde zijn. Begin zo snel mogelijk met de regel dat auto’s voorrang hebben zodat die snel kunnen doorstromen om ongelukken te voorkomen.



Toos Ramakers, Leidschendam.

Vangelis | Jammer dat Demis Roussos wordt vergeten

In het artikel naar aanleiding van het overlijden van Vangelis wordt niet gemeld dat hij bekend is geworden in het trio Aphrodite’s Child, samen met Demis Roussos.



C. Guise, Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.