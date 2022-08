Reacties op Onafhankelijkheidsdag Oekraïne: Hoe zij met hun vlag omgaan maakt indruk

Reacties op excuses aan Dutchbat-veteranen: ‘Terecht, als eenheid valt ze niets te verwijten’

‘De excuses aan de veteranen zijn een mooi gebaar van politiek Den Haag’ en ‘Er had veel eerder ingegrepen moeten worden in de boerensector’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 22 juni verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

22 juni