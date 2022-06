Reacties op openen Groningse gaskraan: ‘50 procent moet naar de opbouw van Groningen’

‘Na het dichtdraaien van de gaskraan door Gazprom hebben we te maken met een uitzonderlijke situatie’ en ‘zo worden de zorgkosten onnodig verhoogd’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 2 juni verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Russisch gas | Alleen Gronings gas bij uitzondering? Dat is nu

‘Gronings gas olifant in de kamer’ (AD 1-6). Het is begrijpelijk dat politiek Den Haag de Groningers niet op de kast wil jagen. Er is nu eenmaal beloofd dat de gaskraan dichtgaat. Wel werd erbij verteld dat heel misschien nog gas opgepompt kan worden, maar alleen bij een uitzonderlijke situatie. Na het dichtdraaien van de gaskraan door Gazprom hebben we te maken met zo’n uitzonderlijke situatie. Het is makkelijk praten als inwoner uit de Randstad. Maar als 60 procent van de Groningers er ook begrip voor kan opbrengen, dan moet de politiek deze knoop maar zo snel mogelijk doorhakken.



R. Kroese, Voorschoten.

Russisch gas II | Open Groningse gaskraan

Onze energierekening wordt nog hoger deze winter. Dus de Groningse gaskraan moet open. Maak een wet dat het gas uit Groningen voor 50 procent naar de opbouw van Groningen gaat. Zodat wij niet in de kou zitten en zij niet langer in de kou staan.



Ruud Kraan, Aalsmeer.

Verengelsing | Die tv-kok bij RTL krijgt er ook maar niet genoeg van

‘Skip dat overbodige Engels’ (Commentaar 1-6). Engels vervangt Nederlands. Niet alleen gametalk en andere ingeburgerde anglicismen – we gaan alleen nog viral – ook in andere media worden we doordrongen van de armoe van het Nederlands. Zoals Reinier van de Berg negen van de tien keer zijn rechterbeen optilt (let maar eens op) bij zijn inleidende weerpraatje, zo is RTL-tv-kok Hugo Kennis geabonneerd op de volgende zes begrippen in verschillende samenstellingen: crunchy, spicy, topping, bite, crispy, dressing. Geen woord Spaans bij. Net als we vroeger in de klas het aantal keren telden dat een docent zijn favoriete stopwoordje – dus – gebruikte, doen wij dat nu bij Hugo’s pitches. Het had ook: slasaus (ook niet helemaal Nederlands) in plaats van dressing kunnen zijn en bovenlaag in plaats van topping, knapperig voor crunchy, krokant voor crispy, pittig voor spicy en beet voor bite. Toch, Hugo Knowledge?



Leo Eemland, Amersfoort.

Vitamine D | Zorgkosten onnodig hoog

‘Schrappen vitamine D uit basispakket is duur’ (Opinie 1-6). Vitamine D uit basispakket schrappen? Met grote verbazing heb ik de mening van apotheker Reinier Bax op de opiniepagina gelezen. Vitamine D kost bij de drogisterijketens voor een dagelijkse dosering per jaar net zoveel als anderhalve kilo appels in de supermarkt. Het is tot medicijn gemaakt door farmaceuten, terwijl het een extreem goedkoop voedingssupplement is. Het is mij ook overkomen, maar toen ik de prijs zag ging ik voor de oplossing die mij ongeveer 3 euro per jaar kost. Zo worden de zorgkosten onnodig verhoogd.



Leo Meewisse, Den Haag.

Rietje | Drink gewoon uit beker

Minister Kuipers wil het papieren rietje vervangen, logisch. Ik begrijp ook niet dat dit goedgekeurd is. Een simpele oplossing: geen rietje. Ik drink mijn milkshake uit de beker, net als frisdrank. En voor kinderen is er een drinktuit op een beker. Waarom moeilijk doen?



Léon de Koning, Dordrecht.

