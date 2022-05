Reacties op opvang asielzoekers: ‘Waar is dit rijke land gebleven met oplossingen?’

‘Plaatsvervangende schaamte heb ik om in dit land te wonen’ en ‘het wordt hoog tijd dat er daden komen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 14 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Opvang asielzoekers | Er zijn meer kwesties om je voor te schamen

‘Rutte schaamt zich voor tekort aan opvangplekken’ (AD 14-5). Plaatsvervangende schaamte heb ik om in dit land te wonen. Mensen die op straat slapen, kinderen die uit huis zijn geplaatst, de toeslagenaffaire die maar niet opgelost wordt, mensen die geen huisarts kunnen krijgen, een cultuur waar iedereen naar iedereen kijkt en maar negatief wordt veroordeeld. Waar is dit rijke land gebleven met oplossingen? Er wordt alleen maar puin geruimd uit het verleden. Regeren is toch vooruitzien? Ben bang dat het kabinet daar geen actieve herinnering meer aan heeft.



Sylvia Heuvelman, Berkenwoude.

Opvang asielzoekers II | Opvang is logisch, maar we vergeten onszelf

Rutte schaamt zich voor de manier waarop asielzoekers in Nederland worden opgevangen. Die komen dagelijks met busladingen binnen en daar moet natuurlijk huisvesting voor geregeld worden. Ik schaam me ook. Maar dan voor de manier waarop het kabinet-Rutte de woningnood in Nederland aanpakt. Natuurlijk moet je oog hebben voor je medemens, maar daarbij hoef je jezelf toch niet te vergeten? Volwassen kinderen worden gedwongen bij de ouders te blijven, omdat er simpelweg geen woonruimte te vinden is. Dat is werkelijk iets om je dood voor te schamen. Stap naar Brussel en geef aan dat Nederland - in ieder geval voor het moment - geen plek heeft voor nog meer asielzoekers. Dat is gewoon een feit, dus daar hoef je je niet bezwaard door te voelen.



Jan de Koning, Spijkenisse.

Toeslagenaffaire | Vijf voor twaalf ligt al geruime tijd achter ons

‘Kamer klaagt over getreuzel, kabinet vraagt nog meer geduld’ (AD 3-5). Donderdag tijdens het debat toonde premier Mark Rutte wederom dat menselijk leed hem weinig doet. De opmerking ‘ik doe er geen onsje bij!’ zegt genoeg. Terwijl het schandalig is dat er veel te veel uithuisplaatsingen zijn, de toeslagenaffaire schijnbaar nooit wordt opgelost en de nog altijd niet uitbetaalde Groningers niet te vergeten. Al deze zaken zijn ontstaan onder de verschillende kabinetten-Rutte (met hemzelf als eindbaas, zoals hij dat noemt). En dan volgen er weer vergaderingen, debatten, commissies, achterkamertjes, verontwaardigde politici. Jammer dat het altijd bij praten blijft, want het wordt hoog tijd dat er daden komen. Oplossingen. Vijf voor twaalf ligt reeds lang achter ons.



Jan Kemeling,’s-Gravenzande.

Column Daan Rot | Jan had gelijk: zij kan dit

‘Waar ga je eigenlijk heen, Jan?’ (Mezza 14-5). Na het lezen van Jans laatste twee columns overheerste ontroering en verdriet, maar ook dankbaarheid voor al het prachtige werk dat hij ons achterlaat. Zijn verhalen waren puur en zijn taalgebruik was onmetelijk knap. Mooi schrijven is een kunst die maar voor weinigen is weggelegd. Zijn wens was dat deze column door moest gaan. Daar werd gehoor aan gegeven. De eerste column van zijn vrouw Daan voor Mezza was afgelopen zaterdag een feit. Je moet er maar aan gaan staan, na al die ellende en het verdriet die zij meegemaakt hebben de afgelopen maanden. Na het lezen van haar debuut kan ik met recht concluderen dat Jan het bij het rechte eind had. Daan kan dit inderdaad. Ik kijk nu al uit naar haar volgende bijdrage. De ziel van Jan zit nu voor altijd in de pen van Daan Rot-de Launay.



Ab van Laviere, Bleiswijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Boycot Russisch gas | Vergoed de Groninger en draai de gaskraan open

‘Voor elke oplossing bedenkt de politiek wel een probleem’ (Brieven 13-5). Twee ingezonden brieven op 12 en 13 mei van respectievelijk Peter van Wermeskerken (‘Gronings gas, dat helpt’) en Fred Saarloos zijn mij uit het hart gegrepen. Wij zitten in Nederland zo’n beetje op de grootste gasbel van West-Europa en doen er niets mee. Terwijl de Nederlander kreunt en steunt onder de hoge gasprijzen. Vergoed de Groninger ruimhartig voor de geleden schade of de toekomstige schade en gooi die gaskraan open. Het zal inderdaad het begrotingstekort direct oplossen.



Robert Haksel, Zoetermeer.

Boodschappen | Ik probeer te vergelijken, maar ontdek weinig

‘Lonen stijgen sneller, einde nog niet in zicht’ (AD 14-5). Alles wordt duurder, klinkt het overal, ook in de supermarkt. Om daarover mee te kunnen praten bewaar ik nu al drie maanden de kassabonnen (van Lidl). En wat zie ik: melk (+ 0,04), eieren (+ 0,20) magere yoghurt (+ 0,06 en + 0,10). Daartegenover staan verlagingen voor peren en sinaasappelen (- 0,80 en - 1,00). Zo’n twintig andere artikelen voor de eerste levensbehoeften bleven gelijk, dus nu kan ik er nog niet over meepraten dat alles zo duur wordt.



Jan Groeneveld, Puttershoek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.