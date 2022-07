Reacties op ouderenzorg: ‘Begrijpt de minister dat ik hoop nooit op deze manier te hoeven leven?’

Ouderenzorg | Ik hoop dat ik nooit op die manier hoef te leven

‘Ouderen verschrikkelijk in de steek gelaten’ (AD 5-7). Mijn schoonvader zat in een verpleeghuis. Op zijn afdeling was tijdens etenstijd één verzorgende op acht bewoners. De verzorgende kookte eten en hield de bewoners in de gaten. Als die onenigheid hadden, werd het eten op een laag pitje gezet en besteedde ze aandacht aan de bewoners. Hoe kan hier op bezuinigd worden? Hoe wordt gecontroleerd of medicijnen echt ingenomen worden als de robot het aangeeft? Hoe lang duurt het voordat de luier verschoond wordt, nadat het alarm is afgegaan? En als laatste de vraag: begrijpt de minister dat ik hoop nooit op deze manier mijn leven te hoeven leven?



Pauline Bijleveld, Schoonebeek.