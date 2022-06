Reacties op overbelasting stroomnet: ‘Stop met denken dat elektrisch rijden zaligmakend is’

Stroomvoorziening | Nog jaren met fossiele brandstoffen vooruit

‘Zuiden kan vraag naar stroom niet meer aan’ (AD 9-6). Regeren is vooruitzien, is een oud gezegde. Op dit moment rijdt in Nederland circa 7 procent van onze auto’s op elektriciteit. We hebben in Nederland circa 8 miljoen auto’s en die moeten op termijn allemaal van fossiele brandstoffen over naar elektriciteit. Net als alle huizen, bedrijven en instellingen. Nou kun je wel roepen dat dat moet, maar hoe dan? Heel Nederland open en een boomstam aan dikke kabels in de grond? Iedereen met gezond verstand kan dit probleem toch al jaren zien aankomen? Als over een paar jaar wel of niet gedwongen 20 procent van de autobezitters elektrisch rijdt en bij thuiskomst de stekker in het stopcontact steekt, gaat in heel het land het stroomnet plat. Maak je geen zorgen, het is allemaal totaal onmogelijk. Uw auto en ketel op fossiele brandstoffen zal u nog jaren en jaren kunnen gebruiken.