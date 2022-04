Reacties op overlijden Henny Vrienten: ‘Geniaal frontman van succesvolste Nederlandse band’

Henny Vrienten | Handen en voeten gaven ons plezier in die decennia

‘Zure republikeinen ontkennen betekenis van het koningshuis’ (Brieven 26-4). Briefschrijver Massier uit Kropswolde neemt het op voor het koningshuis. ‘Deze mensen werken zich een slag in de rondte voor Nederland’, zo beweert hij. Sorry? Vele malen moest de koning worden gecorrigeerd. Met tegenzin ging hij naar Valkenburg, kwam hij terug uit Griekenland, zag Amalia af van haar riante toelage, werd het huis in Mozambique verkocht, wilde hij blijven jagen in de Kroondomeinen. Enzovoorts, enzovoorts. De Oranjes hebben gewoon geen sociale antenne. De betekenis zou, vooral in het buitenland, groot zijn. Hoe doen landen als Frankrijk en Duitsland dat toch? Of de VS? De monarchie is een overblijfsel uit lang vervlogen, feodale tijden. Beter stoppen we ermee.



Kor van der Heiden, Puttershoek.