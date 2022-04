Reacties op overlijden Jan Rot: ‘We zullen vaak aan je denken’

‘Niemand is onmisbaar, maar in dit geval moeten we maar een uitzondering maken’ en ‘Bij boringen komen veel gifgassen vrij en dat kan een grote aanslag betekenen op werelderfgoed De Waddenzee’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van maandag 25 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Jan Rot | Voor hem moeten we een uitzondering maken

‘Ik maak toch even mijn verhaalje af’ (AD 23-4). De ziekte kanker heeft Jan Rot geveld. Het NOS Journaal memoreert onder meer zijn grootste allerlaatste optreden op 17 maart in de Ziggo Dome met zijn vertaalde liedje Hallelujah. Jan vertaalde vooral over de liefde. Dat heeft hij zolang mogelijk volgehouden. Ik wens zijn Daan en kinderen en familie heel veel sterkte. Er wordt al snel gezegd: Niemand is onmisbaar. Maar in dit geval moeten we maar een uitzondering maken.



Ferry Visser, Dordrecht.

Jan Rot II | Voor het echte werk moest je bij hem zijn

Een tekst in het Nederlands vertalen is moeilijk. Rappers komen nog wel weg met het afsnijden van een hoek. Maar voor een echt goede vertaling moest je bij Jan zijn. Niet dat dit het enige was wat hij deed. Maar het is wel een enorme erfenis. Een oeuvre, te groot voor elk programma. We zullen vaak aan je denken, Jan. Zo vaak dat je je weleens zult afvragen wanneer we je eindelijk eens zacht laten rusten. Maar dat is je eigen schuld. Ik wens je familie de kracht die jij ze toedicht.



Francinia Steenstra, Den Haag.

Jan Rot III | Integere stukjes

Wat zal ik ze missen die die fijngevoelige, integere stukjes in Mezza van Jan Rot.



J. Verweij-Kok, Alphen aan den Rijn.

Spaartaks | Geef een mogelijkheid om iets níet terug te vragen

‘Spaarders compenseren is het meest rechtvaardig’ (Brieven 22-4). Blij met de brief van R. Kroese. Gelukkig ben ik niet de enige die geen prijs stelt op deze belastingteruggave. Uiteraard staat het een ieder vrij dit terug te vragen maar uiteindelijk staan we met elkaar voor grote maatschappelijke problemen, waar veel belastinggeld voor nodig is. Persoonlijk draag ik daar graag aan bij. Dus belastingdienst: graag een knopje om teruggave te weigeren.



H. Goet, Haarlem.

Krimpflatie | Ook alcoholpercentages worden teruggebracht

‘Consument baalt van sluwe truc: prijs gelijk, minder product’ (AD 22-4). Voor mij als voormalig winkelier geen verrassing. Dit is iets dat al tientallen jaren speelt. En niet alleen wat betreft de inhoud. Als voormalig slijter weet ik dat het ook voorkomt dat het alcoholpercentage van drank gluiperig wordt aangepast. Van bijvoorbeeld van 31,5 procent naar 30 procent alcohol. Dat merkt de consument nauwelijks maar de prijs van de fles wordt niet verlaagd. Kassa. Het staat wel op het etiket, maar wie leest dat? Zeker niet wanneer je al jaren een bepaalde drank koopt kijk je niet meer wat er op het etiket staat. Ook de inhoud van een fles die voorheen een liter sterke drank (1000cc) bevat terugbrengen naar 980 cc. Het lijkt niets maar ook hier steekt de fabrikant iets extra’s in de zak. Want ook hierbij geen prijsverlaging. Dat heet besodemieteren.



Hans Offermans, Rotterdam.

Column Özcan Akyol | Maak er een letterspel van

‘De overheid moet er alles aan doen om taligheid bij nieuwkomers te bevorderen’ (Column 23-4). Wie als vluchteling de Nederlandse taal niet kent en ook de woonplaats niet, heeft een probleem. Ik heb een idee. Zet op één blaadje het alfabet, hoofdletters en kleine letters. Kopieer de plattegrond van je gemeente. Zet op een derde blaadje vijf namen van straten. Geef de blaadjes aan de vluchteling en vraag ze die straten te zoeken. De namen staan op de bordjes. Zo leert iemand letters en woorden lezen, de eigen woonomgeving kennen en komt thuis met verhalen. Geloof je niet in goed resultaat? Probeer het gewoon een keertje. Veel succes.



Mark Boon, Brummen.

Gas Duitsland | Hopelijk gaan er meer protesten komen

‘Duitsland gaat toch naar gas boren boven Schiermonnikoog’ (AD.nl 20-4). Omdat Duitsland zich terecht zorgen maakt over de Russische gasleveringen, wil men boven ons eigen Schiermonnikoog naar gas gaan boren. De burgemeester heeft hier tegen al geprotesteerd , want door deze boringen komen veel gifgassen vrij en dat kan een grote aanslag betekenen op het werelderfgoed De Waddenzee. Hopelijk komen van meer kanten protesten, want de Waddenzee is een van de mooiste gebieden van ons land.



Gerbrand Poster, Den Burg, Texel.

Boodschappen duurder | Kijk wat we weggooien

Er wordt geklaagd dat de boodschappen steeds duurder worden. En als ik dan zie wat er dan aan goed voedsel wordt weggegooid, dan springen mij de tranen in de ogen.



Gerrit Toren, Drunen.

