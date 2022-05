Reacties op ‘racistische’ kroepoekverpakking Lidl: ‘Besteed je tijd toch nuttiger’

‘Er is meer hulp voor de boeven dan voor de nabestaanden en slachtoffers’ en ‘het lukt de voetballerij maar niet om toe te treden tot de 21ste eeuw’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 11 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Kroepoek Lidl | Hoe ver moet dit gaan?

‘Lidl past ‘racistische’ afbeelding aan op kroepoekverpakking’ (AD 7-5). Zouden alle boerinnen en klompen op onder andere de boter, de stroop, de kaas en de stroopwafels misschien ook van de verpakkingen kunnen? Ik voel me namelijk helemaal niet fijn dat ik als Nederlander zo word neergezet. Ik loop niet in klederdracht en loop ook niet op klompen... Kunnen we ons alstublieft ergens anders mee bezig gaan houden dan met dat geneuzel over plaatjes op verpakkingen? Wat een trieste bedoening. Besteed je tijd toch nuttiger.



L. van der Linden-van Dien, Oud-Beijerland.

Alblasserdam | Meer verwarde personen dan criminelen

‘Is verdachte met mail op weg naar levenslang? (AD 10-5). Het is hier de omgekeerde wereld. Waar mensen die in de war zijn, die echt psychische hulp nodig hebben, daar zijn wachtlijsten. Terwijl er juist heel veel tijd en geld naar criminelen gaat om deze te berechten. Die rechtszaken moeten niet zo lang duren. Er wordt te veel aandacht aan gegeven. Daar hebben ze geen recht op. Sneller veroordelen. Maximaal een half jaar en daarna de conclusie trekken. Er is meer hulp voor de boeven dan voor de nabestaanden en slachtoffers. En er zijn nu meer verwarde personen dan criminelen. De gevangenissen staan leeg en er is geen plaats voor de mensen met psychische problemen, terwijl deze groep juist alleen maar groter wordt. Daar moet de aandacht naar toe gaan. Meer naar de kwetsbaren en minder naar criminelen.



Trudy Schilperoort Priem, Delft.

Ontknoping eredivisie | Heeft de NOS echt geen ruimte op die drie netten?

Vanavond is er een volledig programma in de Eredivisie. Er kan een club kampioen worden en ook kunnen clubs degraderen. Allemaal bloedstollend. En wat doet NOS Studio Sport? Samenvattingen van alle wedstrijden worden uitgezonden vanaf 23.15 uur tot na middernacht, hoewel deze uitzending oorspronkelijk gepland stond voor 22.00 uur. Dit is de service van de NOS aan het kijkerspubliek. Er zijn drie televisienetten bij de publieke omroep beschikbaar. Maar blijkbaar is het onmogelijk een fatsoenlijk tijdstip in te plannen voor deze wedstrijdverslagen. Mensen die de andere dag moeten werken én ouderen zijn hiervan de dupe.



John van Herk, Hoogvliet.

Var | Voetbalsport kan zichzelf maar niet moderniseren

‘Frustratie over KNVB neemt bij PSV verder toe door Gözübüyük’ (Sportwereld 10-5). Het lukt de voetballerij maar niet om toe te treden tot de 21ste eeuw. Zelfs oerconservatieve sporten zoals tennis (Hawkeye), rugby en hockey hebben hun videoscheidsrechter en technische hulpmiddelen, daar werkt het perfect. Nee, voetbal wordt geregeerd door ego’s die zelf bepalen wanneer een systeem wel of niet geraadpleegd wordt. Dat terwijl het zo makkelijk kan zijn: geef de drie betrokken partijen een aantal gelegenheden om de VAR te mogen raadplegen en je bent klaar. Iedereen weet waar hij aan toe is en verandert de voetballerij niet tot een jurysport. En wat is erop tegen dat een wedstrijd ‘under investigation’ eindigt, want er worden nu wel spelers achteraf bestraft voor een wandaad, waarom de scheidsrechter niet?



Rob Sanders, Afferden.

Var II | Bloemen voor de scheids

Het gerucht gaat dat er twee grote bossen bloemen zijn bezorgd bij huize Gözübüyük. Een van Feyenoord en een van Ajax. Die bos brandnetels schijnt van PSV te komen.



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Songfestival | Geef haar een normale jurk om in op te treden

‘Tussen ‘lekker in gehoor’ en ‘om te janken’ (AD 10-5). Wat een knap meisje, deze S10. Maar wie verzint het om haar zo’n jurk aan te trekken? Schouders tot aan haar oren. Geen gezicht.



Annemarie Scharleman, Barendrecht.

