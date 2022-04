Reacties op rapport D66: ‘Het riekt naar kiezersbedrog’

Rapport D66 | Kaag moet met een heel goed verhaal komen

‘ Denk ook aan de leraren ’ (Brieven 19-4). Goede brief van Mirjam Bredius: denk ook aan de leraren, blijf van de zomervakantie af. We moeten ook eens kijken naar het buitenland. In België, Frankrijk en Spanje zijn kinderen heel juli en augustus vrij. Het wordt sowieso een probleem in de steeds warmer wordende zomers in een schoollokaal (zonder airco). Hier worden meer uren gemaakt dan elders. Het Europees gemiddelde is 768, Bij ons 940 uur per jaar. Toch scoren onze kinderen slechter met lezen en rekenen. Er ligt dan ook teveel op het bord van de leerkracht. Nu moet burgerschapskunde een basisvak zijn. Een ander pleit voor ‘logisch redeneren’. Ook discriminatie, lhbtqi+-problematiek, diversiteit, het moet onderwezen worden. Zullen we eens wat overbodige ballast schrappen? Dan kunnen leraren gaan doen waar ze goed in zijn: lesgeven. Kor van der Heiden, Puttershoek.

Russische inval Oekraïne | Als we blijven toekijken, krijgen we nog veel spjt

‘Oekraïense troepen in Marioepol’ (AD 19-4). Kan het nog erger in Oekraïne? Wat heeft Europa zitten slapen en wat zijn we naïef geweest. Elke nacht bombardementen. Marioepol is bijna van de kaart geveegd. In de staalfabriek houden zich ongeveer 2500 Oekraïense soldaten en een onbekend aantal burgers schuil. Ze hebben besloten om zich dood te vechten. Als Europa blijft toekijken in deze gruwelijke oorlog, voorspel ik dat we veel spijt krijgen van die opstelling. Ik raad iedereen aan de Oekraïense geschiedenis goed te bestuderen. We hebben de kans laten lopen om het land als lid van de EU en de Navo toe te voegen. Het was een verrijking geweest voor de Europese geest. Ik ben ervan overtuigd dat het z’n best gedaan zou hebben een stabiele democratie op te bouwen. Nu ligt ons lot in handen van een Russische president, die lak heeft aan Europese waarden.



H. van Riet, Nieuwegein.