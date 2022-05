Reacties op rotondes: ‘Maak regels dat automobilisten voorzichtiger moeten rijden’

‘Hoop dat wegbeheerders einde maken aan zooitje van voorrangsregels’ en ‘Als het kabinet besluit deze groep niet tegemoet te komen, is dat diefstal’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 23 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Rotondes | Nog net voorlangs willen gaan, maakt het onveilig

‘Veilige’ rotondes vaak het onveiligst voor fietsers‘ (AD 21-5). Goed dat de regels overal gelijk worden getrokken, maar om alle verantwoordelijkheid voor ongelukken bij de fietsers te leggen, gaat me te ver. Ooit gezien hoe hard auto’s op en over rotondes rijden waar fietsers voorrang hebben? De meesten hebben er de pest in om te moeten stoppen en scheuren je nog net voorbij terwijl ze een verontschuldigend gebaar maken. Jij als fietser moet dan abrupt stoppen en dat kan ongelukken veroorzaken. Maak dus ook regels dat automobilisten voorzichtiger over rotondes moeten rijden. Zelf ben ik fietser en automobilist. Ik stop voor fietsers, waardoor een hard rijdende auto achter mij bijna een aanrijding veroorzaakt.



Engelien Laurens, Barendrecht.

Rotondes II | Keiharde cijfers pleiten voor ‘geen voorrang’

Rotondes blijken niet zo veilig te zijn voor fietsers, vooral niet als fietsers voorrang hebben. Jaren geleden deed de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) er onderzoek naar met als uitkomst dat fietsers met voorrang op de rotonde twee keer zo vaak betrokken zijn bij letselongevallen dan fietsers die geen voorrang hebben. Ik hoop dat wegbeheerders een einde maken aan de ratjetoe van voorrangsregels die gelden voor fietsers op rotondes.



Jacques Fioole, Den Haag.

Hoge Raad | Gehoorzame burger mag niet bestolen worden

‘Gedupeerde spaarder mag nog hopen op compensatie‘ (AD 21-5). In december zei de Hoge Raad dat de opgelegde spaartaks onterecht was. Dezelfde Hoge Raad oordeelde vrijdag dat niet iedereen compensatie krijgt, alleen diegenen die vijf jaar geleden bezwaar hebben aangetekend. Als de spaartaks niet opgelegd had mogen worden, geldt dat voor iedereen die deze belasting over niet-ontvangen opbrengsten heeft betaald. De gehoorzame burger is weer de klos. Als het kabinet besluit deze groep niet tegemoet te komen, is dat diefstal.



J.G. Damman, Nieuwegein.

Overlever | Spindoctor Rutte moet je niks rechtstreeks vragen

‘Problemen burgers groeien als politici overcompenseren’ (AD 21-5). Waarom overleeft Rutte elk debat waar twijfel over zijn eerlijkheid en integriteit aan de orde is? Dat antwoord komt naar mijn mening te weinig aan bod, waardoor we in de Tweede Kamer een herhaling van (mislukkende) zetten zien. Het antwoord is dat de premier functioneert als een spindoctor - die de feiten bewerkt in een richting die voor hemzelf gunstig is. Hij bewerkt alles wat er wordt gezegd of gevraagd, waardoor hij nooit een echt, rechtstreeks antwoord of reactie geeft. Als een Kamerlid te dichtbij komt dan gebruikt hij hetzelfde ‘frame’: dan is er sprake van een misverstand. Zo krijgt de burger nooit het idee dat Rutte iets verkeerds zegt of doet. Het is een gemis dat de media dit laten rusten. De oplossing voor politici? Nooit Rutte aanvallen, roep hem nooit naar de Kamer. Bevraag ministers, onder wie de minister van Justitie: waarom geldt de archiefwet niet voor de premier?



J. Tolsma, Leiden.

Sms’jes | Nokia van Rutte heeft dus ook geen coronamelder

Er was een hoop commotie over de door premier Rutte gewiste sms’jes. Waar ik niemand over gehoord heb, is, dat hij dus ook nooit een corona-app gebruikt heeft: die kun je gewoonweg niet installeren op een oude Nokia.



Piet van der Vlist, Utrecht.

AOW-verhoging | Wat een lage streek, die sigaar uit eigen doos

‘Gepensioneerden draaien op voor AOW-verhoging’ (AD 21-05). Dachten AOW’ers dankzij druk van de oppositie eindelijk mee te profiteren van de hoogst noodzakelijke verhoging van het minimumloon, draaien ze zelf op voor die verhoging. Belastingvoordelen worden ingetrokken, zodat je er misschien nog op achteruit gaat ook. Wat een lage streek. Je kunt niet anders verwachten van een kabinet dat vooral opkomt voor de meer gefortuneerden.



M. van Dijkhuizen, Lemmer.