Reacties op Rutte, de langstzittende premier: ‘Ik denk dat niemand zijn baan wil’

Langstzittende premier | Als Rutte over de datum is, wie volgt hem dan op?

Rutte langstzittende premier (AD 2-8). Acht van de tien Nederlanders vinden dat Mark Rutte over de houdbaarheidsdatum is. Dat is misschien wel zo, maar diezelfde burger zou niet weten wie dan de kar moet trekken. Dat Rutte zolang in het zadel kan blijven, is misschien wel een teken aan de wand. Het is best knap als je na elke rel toch weer de juiste fiets pakt. Eerlijk gezegd denk ik dat niemand zijn baan wil.

Ferry Visser, Dordrecht.