Reacties op Schiphol: ‘Personeel kost nu eenmaal geld en aandeelhouders houden niet van kosten’

‘Waar is de langetermijnvisie’ en ‘Kunnen we een actie starten dat we hem terug willen op tv?’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 5 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Schiphol | Hoe groot is de bonus die hij dit jaar ontvangt?

‘Deze meivakantie doet pijn’ (AD 4-5). Dick Benschop, één van die captains of industry met uitzonderlijke talenten die we alleen tegen een enorm salaris en dito bonus binnen kunnen houden, heeft de drukte op Schiphol niet kunnen opvangen. De coronasteun is klaarblijkelijk niet gebruikt om het laagstbetaalde, essentiële personeel aan boord te houden. Personeel kost nu eenmaal geld en aandeelhouders houden niet van kosten. Hoe had de bedrijfstop ook de meivakantie en de aankomende zomervakantie kunnen voorzien? In directiekringen merk je nu eenmaal weinig van de realiteit van alledag. Honderden vluchten annuleren, urenlange rijen en de laagstbetaalden krijgen met geluk de helft van de inflatie gecompenseerd. Ik ben benieuwd welke bonus Dick dit jaar mag bijschrijven voor de briljante manier waarop hij zijn toko runt. Of zou hij al aan het solliciteren zijn naar een makkelijker en beter betaalde baan?



Adrie Kooijman, Nieuw-Beijerland.

Schiphol II | Met excuses zijn we er niet

Alle politici en topmensen van bedrijven bieden hun excuses aan als er onder hun verantwoordelijkheid of (niet)optreden dingen faliekant misgaan. Als ik per ongeluk door rood rijd en het wordt geregistreerd, kan ik 295 euro aftikken aan het CJIB. Met mijn excuses wordt een bepaald lichaamsdeel afgeveegd. Wanneer wordt er nu eens doorgepakt in dit land waarin de bovenlaag, die het voor het zeggen heeft, uitblinkt in kortetermijndenken? Waar is de langetermijnvisie?



H. Brons, Pijnacker.

NCTV | Je moet wel polariserend zijn als politieke partij

‘NCTV waarschuwde voor polariserende politici’ (AD 4-5). Uiteraard zijn Denk en de PVV weer boos omdat ze ‘geduid’ zijn als polariserende partij door de NCTV. Daar kan je van alles van vinden maar niet dat deze partijen niet polariserend zouden zijn. In de huidige maatschappij moet je als politieke partij polariserend zijn wil je stemmen halen. Kijk naar wat er met niet-polariserende partijen zoals de PvdA gebeurt als je netjes en in het midden blijft. We leven nu eenmaal in een zwart-witdenkende maatschappij en dat zie je terug in verkiezingen. Dus PVV en Denk: dat wat jullie graag willen zijn is nu alleen maar bevestigd.



C. Lamens, Swifterbant

Snooker | Mooi dat er aandacht is voor deze Britse sport

‘Ronnie gaat nog steeds als een raket’ (AD Sportwereld 4-5). Wereldkampioen snooker Ronnie O’Sullivan is een fenomeen. Naast darten heeft snooker dankzij de BBC in Nederland aan populariteit gewonnen. Nederlanders draaien bij darten mee in de top. En dat zorgde dan weer voor aandacht op de Nederlandse tv. Bij snooker is dat nog niet zo. Het is daarom goed dat het AD een artikel heeft gewijd aan Ronnie O’Sullivan. Hoe meer publiciteit, hoe groter de kans dat een Nederlander ooit de Britse hegemonie kan doorbreken.



R. Kroese, Voorschoten.

Johan Derksen | Ons heerlijke uurtje

‘Johan Derksen keert mogelijk toch terug op tv’ (AD 4-5). Ik weet dat alles al gezegd is, maar toch wil ik laten weten dat ik het programma mis. Dat was ons heerlijke uurtje. Wij keken altijd of namen het op. Wat Johan zo fijn deed, was alles zeggen zoals hij erover dacht. Daar kan menigeen wat van leren. Kunnen we een actie starten dat we hem terug willen op tv, zeker met het WK dat eraan komt? En na de zomer met de talkshow.



Els Roeleven.

Johan Derksen II | Verhalen uit vervlogen tijd

Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp filosoferen over het programma Vandaag Inside, om het een doorstart te geven. Om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen én critici de mond te snoeren, is het misschien een idee om het programma Verhalen uit vervlogen tijden te noemen.



R. den Hartog, Utrecht.

