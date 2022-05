Reacties op sms'jes Rutte: ‘We laten ons besturen door mensen die de wet aan hun laars lappen’

‘Het is sowieso wenselijk om eens naar onze eigen impact op het milieu te kijken’ en ‘Mark Rutte kan dat alleen doen omdat wij dat telkens door de vingers zien’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 20 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Telefoon Mark Rutte | Hoelang zien wij kiezers dit nog door de vingers?

‘Wat de premier sms’te, valt niet meer te controleren’ (AD 19-5). Premier Rutte wiste sms’jes, terwijl de archiefwet bepaalt dat ze bewaard moeten blijven. Tja, als je met droge ogen beweert dat je ergens ‘geen actieve herinnering aan hebt’, dan moet je natuurlijk ook de bewijzen verwijderen. Wat we ons als kiezers eens moeten afvragen: hoelang laten we ons nog besturen door mensen die de wet aan hun laars lappen? Want wat Rutte doet, kan hij alleen omdat wij dat telkens door de vingers zien. Herinnert u zich De Tegenpartij van Jacobse en Van Es nog? ‘Niets mag, maar alles kan.’



Martin van Raay, Culemborg.

Column Angela | Het loont om naar de Belgische tv te kijken

‘Gelukkig maakt Arnout Hauben wel eerlijke tv’ (Column 19-5). Wat een mooie column van Angela op de serie Dwars door de Lage Landen. Het loont om naar de Belgische tv te kijken, er komen steeds mooie series langs (die dan later op de Nederlandse tv worden uitgezonden, maar dan kijken we nog eens). Zoals: Down the road, Reizen Waes, Dwars door de Lage Landen, De jaren 80 voor tieners. Allemaal even mooi.



Karin Smeets, Kerkrade.

Column Angela II | Gelukkig is het nu duidelijk

Ook mij sloeg de schrik om het hart na het kijken van de dinsdaguitzending van Dwars door de Lage Landen. Zijn de gesprekken onderweg toch voorbereid? Met dank aan Angela weet ik nu hoe het zit.



Diny van der Sluis, Zeewolde.

Oorlog Oekraïne | Een duidelijker bewijs van hun propaganda is er niet

‘Eerste Russische soldaat geeft oorlogsmisdaad toe’ (AD 19-5). Als je de berichten rond de ‘speciale militaire operatie’ van Rusland in Oekraïne volgt, bij weldenkende mensen beter bekend als een lafhartige, nietsontziende oorlog, wordt steeds duidelijker dat er twee totaal verschillende werelden zijn. Gisteren lazen we bijvoorbeeld dat de Russische parlementsvoorzitter Volodin over de strijders uit de staalfabriek in Marioepol sprak in termen van terroristen: ‘Het zijn oorlogsmisdadigers en er moet alles aan gedaan worden om ze voor de rechter te krijgen’. Pardon? Wie zijn hier nu de werkelijke oorlogsmisdadigers? Poetin en zijn kliek, lijkt me zo.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Corona | Veel organisaties wisten al wat ze moesten doen

‘Wie doet wat tegen corona dit najaar’ (AD 18-5). De afgelopen twee jaar heb ik de horeca, de cultuursector, de evenementenbranche, de bioscopen, de scholen enzovoort, horen roepen dat de coronamaatregelen niet nodig waren voor hen. Zij hadden hun zaken prima op orde en de besmettingen waren laag. Waarom dan nu van de overheid verwachten dat die weer wellicht andere maatregelen gaat treffen voor de te verwachten nieuwe golf? Ze kunnen toch hun zo goed werkende maatregelen opnieuw toepassen? En als burgers kunnen we toch ook weer het mondkapje, het afstand houden, het ventileren en handen wassen uit de vergetelheid halen?



M. van Es, Aalsmeer.

Warmtepomp | Van ‘moeten’ worden niet veel mensen enthousiast

We moeten van het gas af, we moeten gezonder eten, we moeten elektrisch rijden en nu moeten we aan de hybride warmtepomp. In Den Haag zouden ze eens moeten beginnen met: ‘Het is wenselijk dat...’ Om draagvlak te krijgen en betaalbare alternatieven bieden. Want wat gaan we over tien jaar doen met die accu’s, windmolens en zonnepanelen die versleten zijn? Op een boot naar Afrika? Nee toch? Denk na over schone(re) energie uit bijvoorbeeld waterstof. Dat geeft in ieder geval geen schadelijke uitstoot. Misschien dat die innovaties en investeringen meer geld vragen, maar we moeten nu eens echt naar de lange termijn kijken. En het is sowieso wenselijk eens naar onze eigen dagelijkse impact op het milieu te kijken.



Jos de Graaf, Reuver.

