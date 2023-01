Reacties op snuivende zanger: ‘Te gek voor woorden hoe hij zich probeert te verdedigen tegen eigen stomheid’

Reacties op salderings­re­ge­ling: ‘Wie zijn de grote profiteurs hiervan? Juist, de energiele­ve­ran­ciers’

‘Nu is er misschien nog overproductie in de zomer, maar als er over 10 jaar een veelvoud aan elektrische auto's aan een stekker hangt overdag, zijn we blij met wat er uit die zonnepanelen komt en daar hoeven niet alleen de energiebedrijven en de schatkist van te profiteren’ en ‘De linkerkant van de Tweede Kamer wil met een wet het Nederlandse bedrijfsleven dwingen fatsoenlijk zaken te doen in het buitenland. Prima hoor, maar laten we wat minder ambitieus beginnen met een ‘fatsoenswet’ voor de politiek’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 19 januari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

