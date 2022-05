Reacties op Songfestival: ‘Contrast met perfecte editie in Rotterdam is groot’

‘Een ongepolijste show past juist perfect bij het Eurovisie Songfestival’ en ‘Van het zogenaamde nieuwe leiderschap van D66 is niks terechtgekomen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 17 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Songfestival | Contrast met perfecte editie in Rotterdam groot

‘Flauwe grapjes, stickers plakken en... Moldavië’ (AD 16-5). Er is veel kritiek op de organisatie van en de presentatie tijdens het Eurovisie Songfestival in Turijn. Het contrast met de nagenoeg perfecte editie vorig jaar in Rotterdam is dan ook groot. Het bewijst maar weer eens hoeveel vakmanschap vereist is om een liveshow van vier uur vlekkeloos te laten verlopen. En toch heb ik me afgelopen zaterdag geamuseerd met het afwisselende aanbod van liedjes, folklore en dansbewegingen. Het stoorde me niet dat tussen al die gekkigheid flauwe grappen werden gemaakt en dat de presentatrice door een flauwte even moest afhaken. Eigenlijk past een ongepolijste show juist perfect bij een evenement als het Eurovisie Songfestival.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Songfestival II | Soms onzinnig, maar iedereen doet z’n best

Er moet me iets van het hart, ik heb de reacties gelezen over het songfestival. Kunnen we dan niet meer de zon in het water zien schijnen? De mensen uit Oekraïne hebben een - voor zover mogelijk - positieve avond gehad, je zal er maar zitten. Over kwaliteit kunnen we van mening verschillen. Maar zo mooi was nummer één vorig jaar ook niet, mijns inziens. En dat is vaker gebeurd. Af en toe is het ook onzinnig wat je ziet, maar iedereen doet zijn best. Wij hebben toch een leuke avond gehad, lekker zeuren over de mooie en minder mooie liedjes. Laten we menselijk blijven en vooral optimistisch, dat is al moeilijk genoeg.



Janny Knape.

D66 | Van de grote problemen kijken ze liever weg

‘D66 zet Metoo-zaak recht’ (AD 16-5). Veel geld uitgeven, dat is zo’n beetje nog het enige waar ze bij D66 goed in zijn. Is het geen belastinggeld, dan is het wel uit de eigen partijkas. Van het zogenaamde nieuwe leiderschap is helemaal niks terechtgekomen, en ondertussen willen ze miljarden uitgeven aan hun vage klimaat- en stikstofplannen. Voor de echte problemen in ons land kijken ze liever de andere kant op. Hopelijk is het snel afgelopen met dit kabinet, zodat we afscheid kunnen nemen van Sigrid Kaag en Rob Jetten met hun kletspraatjes.



Joris Biemans, Veldhoven.

D66 II | Niets terechtgekomen van de enorme plannen

Natuurlijk krijgen de D66-leden geen antwoorden op hun vragen. Het is een politieke partij die eerst jaren alles ontkent, alle geheimen onder de pet houdt en iedereen daarna het bos in stuurt. Dus niks antwoorden, niks nieuw leiderschap, niks openheid en niks transparantie bij D66. Leiderschap bij D66, mevrouw Kaag en het bestuur kunnen het dus niet.



Alex Nieuwenhout, Delft.

Column Thijs Launspach | Afspraken bevestigen is wel degelijk nodig

‘Laat me zelf nadenken’(Column 16-5). Thijs Launspach merkt wel erg vlot op dat de mensen hun eigen afspraken bij kunnen houden. Het tegendeel is het geval, wat mijn ervaring betreft. Ik maak in het bedrijf van onze zoon al 19 jaar de afspraken met zijn klanten, maar de laatste jaren gebeurt het steeds vaker dat hij voor een dichte deur staat. Afspraak vergeten. De opmerking van een monteur: ‘dan kom ik wat eerder bij de volgende klant’ lukt héél vaak niet omdat de volgende klant dan nog niet thuis is. Met als gevolg dat er veel tijd verloren gaat, dus een schadepost voor het bedrijf. Het blijkt dat een afspraak bevestigen wel degelijk nodig is.



Annemarie Beute, Boijl.

Campagne tegen intimidatie | Bierwagen vol mannen met misselijke teksten

‘Koekje van eigen deeg voor mannen: Heb je zin in seks?’ (AD 14-5). In Utrecht is met instemming van de burgemeester een actie gestart om mannen erop te wijzen hoe vrouwen zich voelen bij sissen, fluiten, obscene opmerkingen maken, enzovoorts. In Breda zat ik zaterdagavond gezellig op een terras te eten met familie. Dan komt een bierwagen vol mannen aanfietsen, luidkeels zingend: ‘Daar moet een piemel in.’ Om misselijk van te worden, zo vernederend voor alle vrouwen. Misschien een landelijke actie?



R. Noordegraaf, Vleuten.

