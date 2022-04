Reacties op spaartaks: ‘Zo lossen we de budgettaire overheidsblunders dus op’

‘De zorginstanties moeten zich wat harder opstellen tegen dit soort praktijken’ en ‘Gebruik die andere miljarden liever voor zaken die veel urgenter aanvoelen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van vrijdag 22 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Discriminatie ouderenzorg | Schandalig gedrag van deze weigeraars

‘Ik wil geen hoofddoekjes of zwarten in mijn huis’ (AD 21-4). Dat oudere mensen het lef hebben om personeel in de (thuis)zorg te weigeren, is een brug te ver. In ons land is er de luxe om deze zorg te kunnen krijgen. Het minderwaardige gedrag van deze weigeraars is werkelijk schandalig. De zorginstanties moeten zich wat harder opstellen tegen dit soort praktijken. Als zorg op basis van discriminatie wordt geweigerd, dan kan er maar één regel worden gehanteerd en dat is dat er geen zorg plaatsvindt. Take it or leave it.



Kees Francino, Wijk bij Duurstede.

Spaartaks | Spaarders compenseren is het meest rechtvaardig

‘Spaarder vooraan als geld teruggaat’ (AD 21-4). Ik zou het rechtvaardiger vinden als alleen spaarders worden gecompenseerd die toch al een bezwaarschrift hadden ingediend. Dit kost met 2,4 miljard euro ook veel geld maar een stuk minder dan die 11,7 miljard als ook beleggers vergoed worden. Gebruik die andere miljarden liever voor zaken die veel urgenter aanvoelen zoals zorg, asiel, defensie en onderwijs. De meeste spaarders en beleggers vinden het allang prima dat het heffen van belasting over vermogen wordt aangepast.



R. Kroese, Voorschoten.

Spaartaks II | Met machtsmisbruik lost de overheid dit dus op

Het kabinet overweegt alleen mensen te compenseren die naar de rechter stapten. Wat een briljant idee. Hier is er nog één: stuur alle autorijders een dikke, fictieve verkeersboete en annuleer die alleen als mensen bezwaar maken (of naar de rechter stappen). Met dit soort machtsmisbruik lossen we de budgettaire overheidsblunders dus op.



Rob Hooft van Huijsduijnen, Genève, Zwitserland.

Rapport D66 | Dat zij het ministerschap voorrang geeft is logisch

‘Van Drimmelen stapt uit D66, Kaag verder onder druk’ (AD 21-4). Het beschadigen van Sigrid Kaag neemt nu groteske vormen aan. Van Drimmelen had een buitenechtelijke verhouding die eenzijdig door zijn toenmalige vriendin werd verbroken. Daar ontstond ruzie over, dat komt in de beste families voor. Niets mis mee, zou ik denken. Maar geen probleem voor D66, en al helemaal niet voor mevrouw Kaag. Dat zij in oorlogstijd haar ministerschap van Financiën hoger stelt dan een ruzie tussen ex-partners, is volkomen verklaarbaar. De schade is echter groot, D66 verliest zetels, en die gaan deels naar de VVD. Tel uit je winst.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Zonnepanelen | Niet zo ingewikkeld om het terug te krijgen

‘Zonnepanelen volgend jaar stukken goedkoper’ (AD 21-4). In het AD van gisteren stond een stukje dat het ingewikkeld is de btw terug te vragen op aangekochte zonnepanelen. Dit moet ik tegenspreken. Twee jaar geleden hebben wij zonnepanelen aangeschaft en heeft de leverancier, in dit geval Zonneplan, ervoor gezorgd dat we de btw volledig hebben teruggekregen. Dit door ons aan te melden als kleine ondernemer. Het was dus zeker niet ingewikkeld om dit terug te krijgen.



Leo Visser, Gorinchem.

Wimbledon weigert Russen | Onbegrijpelijke actie van tennistoernooi Rosmalen

‘Geen Russische propaganda op het heilige gras’ (Sportwereld 21-4). Terechte actie van Wimbledon. Er is een gruwelijke oorlog bezig en de internationale afspraak is alles wat uit Rusland komt te blokkeren. Wimbledon doet het enige wat gerechtvaardigd is. Want wat in Oekraïne gebeurt kan het daglicht niet verdragen. Verkrachtingen, vermoorde burgers op straat. Onbegrijpelijk dat het tennistoernooi van Rosmalen wel Russen toelaat. Ik hoop dat er nog eens bekeken gaat worden of men echt bereid is de ogen te sluiten voor de Russische moordpartijen.



Aad Deurloo, Rotterdam.

