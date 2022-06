Reacties op stikstof: Wat dragen wij bij aan het wereldwijde probleem?

Stikstof | Wat dragen wij bij aan het wereldwijde probleem?

Bijna een derde minder vee door stikstofmaatregelen (AD 11-6). Onbegrijpelijk dat de VVD denkt dat ons land het stikstofprobleem kan oplossen door veel boerenbedrijven te sluiten en de veestapel te reduceren tot er een minimale productie overblijft. Men jaagt de boeren de wei in, in plaats van de koeien. Wat een bekrompen denkbeeld van de minister dat inkrimping van de veehouderij in Nederland ervoor zou zorgen dat het wereldwijde stikstofprobleem kan worden opgelost. Welke bijdrage zouden we leveren met zulke drastische maatregelen? Als ik naar de wereldkaart kijk, denk ik dat het niet veel meer zal zijn dan een enkel percentage. Het is een overschatting van onze invloed op de wereldwijde reductie van stikstof. Het is een schande dat onze bewindslieden zich laten leiden door deze redenering, en het is onbegrijpelijk dat we geen tegengeluiden horen, behalve dan uiteraard van de boerenstand. Ik doe een oproep aan alle politici: stop deze minister!



Walter Dornscheidt, Dordrecht.