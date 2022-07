Reacties op stikstofbemiddelaar: ‘Vraag desnoods Matthijs van Nieuwkerk’

Nederland op scherp | Het is logisch dat woede van boeren losbarst

Hoe komt de geest weer in de fles? (AD 29-7). Vanaf zijn vakantieadres probeert premier Mark Rutte de boerenprotesten te bezweren, terwijl actievoerders pallets en koelkasten in brand steken op de snelwegen. Als je een kaart over Nederland uitstrooit met de boodschap dat boerenbedrijven 40 of 70 procent moeten krimpen, zonder perspectief te bieden, dan is het toch logisch dat je woede oogst? Volgens mij is het nu echt aan Den Haag om te bewegen. Alleen het kabinet kan aan deze situatie iets doen. Maar ja, dat reces hè.

Clasien Calboo-Heideman, Vianen.