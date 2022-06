Reacties op stikstofdebat: ‘Hoeveel boeren zijn nodig om Nederland van voedsel te voorzien?

Stikstofdebat | Hoeveel boeren hebben we in dit land nodig?

Iedereen beticht elkaar van leugens in het stikstofdebat, hoe zit het nou echt? (AD 20-6). Dank voor deze samenvatting. Ik mis een detail, onder punt vijf, dat gaat over dat boeren moeten concurreren met goedkope producten van buitenlandse boeren. Er staat niet bij dat buitenlandse boeren hetzelfde beleven. In de discussie mijden de media en de protesterende boeren één belangrijk punt angstvallig: hoeveel boeren zijn nodig om Nederland van voldoende voedsel te voorzien? Dit is tenslotte het hoofdargument waarmee al die actiegroepen schermen - ‘zonder ons geen eten’. Ik haal mijn melk trouwens bij de melkboer. Die euro per liter die ik met liefde in de tapautomaat gooi, gaat direct naar hem. De vele kleine boerenbedrijven hebben bij mij in de buurt allemaal een karretje of winkeltje aan huis, dat kweekt vertrouwen en steun.



Verena Blessing.