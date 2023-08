Reacties op trukendoos energiebedrijven: ‘Gaan we weer hetzelfde krijgen als met beleggingsproducten?’

Reacties op kandida­tuur Dilan Yesilgöz: ‘Goed als zij VVD-lei­der en mogelijk premier wordt’

‘Yesilgöz komt bij mij, los van al haar kundigheden, vooral over als een heel sympathiek persoon. Eigenlijk dus wel jammer dat je in de media en van columnisten alleen maar hoort hoe goed het zou zijn als een vrouw premier werd en dat ze daarom voor haar kiezen’ en ‘Tarek S. is al acht jaar illegaal in Nederland. Na twee afgewezen asielverzoeken had hij allang uitgezet moeten worden. Nu verblijft hij op kosten van de belastingbetaler nog eens twaalf jaar in ons land’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 13 juli verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.