Reacties op uit de hand gelopen asielcrisis: ‘De situatie is inmiddels onhoudbaar’

VVD | Intern gedoe, daar wordt een partij nooit beter van

​‘Oppositie jaagt op scheuren in coalitie’ (AD 23-8). Jammer om te constateren dat de VVD nu de PvdA en het CDA achterna gaat. In maart zullen we het merken. Veel intern gedoe over kandidaat-voorzitters. En over onbekwame fractievoorzitters, over beleid, asiel. Over lokale VVD-bestuurders zonder oplossingen. Over stikstof en inflatie. Kortom, intern gedoe. Kiezers, ook de trouwe aanhang, houden daar niet van en partijen worden er over het algemeen ook niet beter van. Voorbeelden: LPF, FvD, PvdA, CDA. Nog meer versplintering in de Tweede Kamer en een onbestuurbaar land zijn het gevolg. Dat moeten we, ook het CDA, niet willen.

Peter Bouwels, Weert.