Reacties op Vandaag Inside: ‘Deze man alles ontnemen, ik begrijp er helemaal niets van’

Vandaag Inside | Cancelen van Derksen door Rijnmond belachelijk

‘De Snor vertrekt, doek valt voor Vandaag Inside’ (AD 30-4). Johan Derksen heeft een fout gemaakt die niet goed te praten is. Het was niet netjes en kwetsend voor mensen die ooit met misbruik te maken hebben gehad. Hij heeft er zelf voor gekozen om ermee te kappen, dat is zijn beslissing. Dat echter theaters en RTV Rijnmond ervoor kiezen hem te cancelen, vind ik belachelijk. 20 jaar hebben we van zijn Muziek voor volwassenen genoten en dat deed hij voor niets. Geweldige blues, Americana, met heel goede achtergrondverhalen. Cancelen, zegt Rijnmond. Ik snap dat het kwetsend was. Maar om deze man alles te ontnemen, ik begrijp er helemaal niets van.



Wilma Hagers-Bakker, Rotterdam.

Vandaag Inside | Niet fijntjes, maar de stekker eruit is jammer

Nederland blaast zichzelf nog eens op. Wat een geneuzel. En waar gaat het om? Johan keurt geen verkrachting goed. We keken naar mannenpraat in de kroeg. Niet fijntjes, zeker niet. Maar om nu de stekker uit het programma te trekken is doodzonde. Het was origineel en soms op het randje. Smaken verschillen. Er zit een aan- en uitknop op de tv. Johan had simpel de volgende avond sorry moeten zeggen tegen alle vrouwen die mogelijk gekwetst waren. En eraan moeten toevoegen dat het nooit zijn bedoeling was om verkrachting goed te keuren. Het liep gewoon wat uit de hand. Hadden we nu nog elke avond om 21.30 uur een leuk programma gehad. Kom op Johan, het kan nog he? Trek een lange neus naar alle azijnpissers en kom terug met je maatjes.



Carla de Wilde.

Vandaag Inside | Een overwinning dat het programma van de buis is

Dit zat er natuurlijk aan te komen. Waren ze niet hier over gestruikeld dan wel over een ander ophef

veroorzakend onderwerp. Toen het programma nog voetbalgerelateerd was, bedroeg de kijkdichtheid van vrouwen 28 procent, dat was bij Vandaag Inside gestegen naar 48 procent. Dat was de intentie van Talpa: nodig meer dames uit en we bereiken een breder publiek. En dat werkte. Maar niet voor lang. Vrouwen die met hun gezin meekeken (in mijn geval met man en twee volwassen zonen) kregen al snel rode oortjes als er weer eens pikante, seksistische uitlatingen werden gedaan. Derksen de meesterverteller, bij voorkeur over erotische escapades van collega’s en oud-collega’s, vaak met namen en rugnummers. Deze keer ging het over hemzelf en, hoera, hij heeft nu zijn eigen graf gegraven. Wij zijn niet gediend van dit soort kroegpraat en hebben dat en masse laten merken. Ik zie het als een overwinning. Laten we hopen dat ook meneer Van der Gijp niet terugkeert met zijn schuine moppen en vunzige praatjes die hij - zoals we konden horen - maar wat graag aan zijn zoon vertelt, wat al erg genoeg is.



Mevrouw Van der Steen, Utrecht.

Vandaag Inside | Adverteerders moeten zich schamen

Vrijdagavond was Özcan Akyol bij Jinek. Hij stelde heel scherpe vragen met name aan Ruud van Os van Radio Rijnmond. Waarom het populaire muziekprogramma voor ouderen door Johan Derksen nu meteen werd stopgezet. En het slappe antwoord: omdat de dames op de redactie er vragen over stelde. Wat een afgang, ik zal Radio Rijnmond ook meteen boycotten. Terwijl veel mensen plezier beleefden aan het programma. Je kan het met Derksen eens zijn of niet, maar smaken verschillen. Kennelijk gaan we nu kijken naar voorgeprogrammeerde praatshows waarin je vooral een deuger moet zijn. Er zijn ergere dingen dan de verhalen van Johan Derksen. En commentaar van onder meer Sigrid Kaag van D66, dat is een brug te ver. Dat heet zelfreflectie. Bij Rijnmond, Toto en Stella Fietsen mogen ze zich ook schamen.



Roos Buisman, Schiedam.

Vandaag Inside | Hypocriet, al die mensen die vinden dat ze deugen

Natuurlijk had Derksen wijzer moeten zijn. Maar dat sponsors en ook Rijnmond hem verbannen is echt zielig. Sigrid Kaag vindt het terecht dat hij opstapt, iets wat zijzelf had moeten doen met die viespeuken binnen haar club D66. Buitensluiten van anderen ligt haar goed. En al die zielige mensen die vinden dat ze zelf deugen, nogal hypocriet. Maar zo langzamerhand bepalen die wat er wel en niet gezegd mag worden. Triest.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Vandaag Inside | VI wordt SI, let maar op

De kogel is door de kerk. Gokje: VI wordt SI (Sport Inside) en komt als sportprogramma terug met Hélène Hendriks als gespreksleider. Gasten die aanschuiven: Wilfred Genee, Jan Boskamp, Hans Kraay, Wim Kieft, Thijs Zonneveld, Roxane Knetemann en vele anderen. Leuk toch?



Ferry Visser, Dordrecht.

