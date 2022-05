Reacties op VAR Feyenoord-PSV: ‘Zet onafhankelijke experts in bij de VAR’

‘Leg na de wedstrijd altijd uit hoe je tot de beslissing gekomen bent’ en ‘Het belooft niet veel goeds te worden in deze crisistijd’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 10 mei verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

VAR Feyenoord-PSV | Leg eens uit hoe een beslissing tot stand komt

‘PSV voelt zich bestolen’ (Sportwereld 9-5). En weer is er uiteraard discussie over de VAR bij de voetbalwedstrijden van afgelopen weekend. Ik pleit ervoor de VAR te bemensen door onafhankelijke experts. Scheidsrechters houden elkaar de hand boven het hoofd, want de volgende keer zijn de rollen omgedraaid en is de VAR scheidsrechter. Dat wordt nog versterkt door de regels: het is niet echt een foute beslissing, zegt de VAR dan. Leg dan na de wedstrijd altijd uit hoe je tot de beslissing gekomen bent. Dan is de scheidsrechter minder de zondebok. En hoeven we niet zoveel over de VAR te discussiëren.



Henk Peelen, Gouda.

VAR Feyenoord-PSV II | Niet dankzij Feyenoord

‘Titel Ajax gloort dankzij Feyenoord’. Dit was de kop op de voorpagina van het AD afgelopen maandag. Deze kop is echter onjuist. Er had moeten staan: ‘Titel Ajax gloort dankzij scheidsrechter Gözübüyük’.



Robert Raaijmakers, Volkel.

Arbeidsmigratie | Wordt dit rapport ook weer terzijde geschoven?

‘Stop met aantrekken van arbeidsmigranten’ (AD 7-5). Toezichthouder Arbeidsinspectie heeft gesproken. De voordelen van verdere arbeidsmigratie wegen niet op tegen de nadelen en Nederland zou zich moeten richten op stabilisatie. Velen weten dit allang, maar werden altijd weggehoond (de Club van Tien Miljoen bijvoorbeeld). Eerder kon het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat, dat onder meer hetzelfde probleem aankaart nog door de Tweede Kamer geruisloos weggeschoven worden. Nu er een instantie is ontwaakt die ertoe doet, is de vraag of hetzelfde gebeurt. Immers dit gaat tegen het coalitieakkoord en de EU-plannen in, waarin juist voor meer arbeidsmigratie wordt gepleit. En in de politiek geldt nog steeds: beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd en je gezicht verliezen. Wanneer de ECB ook de rente gaat verhogen koelt de economie misschien wel zo ver af dat extra migratie onnodig wordt.



A. van Mourik, West Betuwe.

Arbeidsmigratie II | Hulde voor het benoemen

Hulde aan de Inspecteur Generaal van de Arbeidsinspectie, Rits de Boer voor het benoemen van een heikel punt rond de basis van alle maatregelen naar het redden van de wereld (mijn mening): de noodzaak voor een koers waarin de bevolking niet verder groeit.



Joop de Groot, Maassluis.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Energy Party | Onze VvE zag ervan af: veel gedoe en heel duur

‘Je bent nooit te oud om Poetin dwars te zitten’ (AD 7-5). Afgelopen zaterdag stond er een stuk in het AD over een Energy Party. Buurtbewoners wisselen ervaringen uit om hun huis te verduurzamen. Er werd ook vermeld dat de VvE een lening kan verkrijgen bij het Nationaal Warmtefonds. Wij wilden als VvE ook verduurzamen en hebben een lening aangevraagd en zijn bijna twee jaar bezig geweest om die te krijgen. Energiescan laten uitvoeren en meerjarenbegroting laten opstellen door externe partij, beiden verplicht. Kosten: 10.000 euro. Uiteindelijk maar afgezien van de lening. Het Warmtefonds vraagt een hoeveelheid documenten en steeds opnieuw willen zij of nieuwe of de bestaande moeten worden aangepast, zeer frustrerend. Duurt allemaal veel te lang en prijzen rijzen inmiddels de pan uit. Dus geen verduurzaming voor onze VvE.



H. Visser, Zwijndrecht.

Voorjaarsnota | Veel goeds belooft het niet

‘Koffie krijgen ze, maar wat nog meer?’(AD 9-5). Deze week begint het overleg over de voorjaarsnota, Rutte en Kaag zoeken de oppositie op via de achterkamertjes. Het is weer een nieuwe vorm en de oppositie is niet erg enthousiast. Het zal wel weer het nieuwe elan zijn. Oude wijn in nieuwe zakken. Het belooft niet veel goeds te worden in deze crisistijd.



Lucas Meijer, Nieuwe Pekela.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.